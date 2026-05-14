Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял участие в совещании в совещании по вопросам профилактики вовлечения несовершеннолетних в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность. Мероприятие прошло под руководством полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Михайлович Руденя.

В обсуждении участвовали министр просвещения России Сергей Сергеевич Кравцов, представители Росмолодежь, общества Российское общество «Знание», главы регионов Северо-Запада, а также руководители правоохранительных и надзорных ведомств.

Участники совещания обсудили причины вовлечения подростков в противоправную деятельность и отметили, что зарубежные структуры ведут целенаправленную работу по воздействию на молодежь, используя в том числе профессиональные психологические методы через интернет и социальные сети.

«Поэтому ключевой вывод совещания — необходимо кратно усилить профилактическую и разъяснительную работу. Причём везде: в школах, колледжах, спортивных секциях, домах культуры, в интернете и социальных сетях», - отметил Дрозденко.

Отдельное внимание планируется уделить взаимодействию с родителями и поддержке классных руководителей. Также было объявлено о планах запуска в СЗФО совместного проекта Минпросвещения и общества «Знание», направленного на повышение роли классных руководителей и поддержку их работы с подростками.

По итогам совещания для регионов округа подготовлены рекомендации по усилению межведомственной профилактической работы.