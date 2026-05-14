weather 11°
$ 73.34
85.90

Главная / Новости / Пожарные вытащили мужчину из горящей квартиры в Сланцах

Новости Происшествия

Пожарные вытащили мужчину из горящей квартиры в Сланцах

В среду, 13 мая, около 23:47 в Сланцах загорелась двухкомнатная квартира в 10-этажном доме на улице Шахтерской Славы.

Пожарные вытащили мужчину из горящей квартиры в Сланцах - Пожарные также эвакуировали четверых жильцов дома.
Фото: ГКУ «Леноблпожспас»

По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, пожар случился на кухне, площадь возгорания - 9 квадратных метров. На месте происшествия работал личный состав 145 пожарной части Сланцевского отряда Леноблпожспас.

Пожарные эвакуировали четверых жильцов дома и спасли одного человека из горящего помещения.

Вам будет интересно
Мигранты устроили массовое побоище на птицефабрике в Ленобласти. Пострадали 20 человек, семь – в тяжелом состоянии
Массовая драка между работниками-иностранцами произошла на птицефабрике в поселке Приладожский Кировского района 12 мая. Сообщение о конфликте поступи...
13.05.2026
493

Теги

пожар Леноблпожспас Сланцы
Новости Социум Главное

Дрозденко: профилактическую работу с молодежью необходимо усиливать

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял участие в совещании в совещании по вопросам профилактики вовлечения несовершеннолетних в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность. Мероприятие прошло под руководством полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Михайлович Руденя.

Дрозденко: профилактическую работу с молодежью необходимо усиливать - Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял участие в совещании в совещании по вопросам профила
Фото: t. me/drozdenko_au_lo

В обсуждении участвовали министр просвещения России Сергей Сергеевич Кравцов, представители Росмолодежь, общества Российское общество «Знание», главы регионов Северо-Запада, а также руководители правоохранительных и надзорных ведомств.

Участники совещания обсудили причины вовлечения подростков в противоправную деятельность и отметили, что зарубежные структуры ведут целенаправленную работу по воздействию на молодежь, используя в том числе профессиональные психологические методы через интернет и социальные сети.

«Поэтому ключевой вывод совещания — необходимо кратно усилить профилактическую и разъяснительную работу. Причём везде: в школах, колледжах, спортивных секциях, домах культуры, в интернете и социальных сетях», - отметил Дрозденко.

Отдельное внимание планируется уделить взаимодействию с родителями и поддержке классных руководителей. Также было объявлено о планах запуска в СЗФО совместного проекта Минпросвещения и общества «Знание», направленного на повышение роли классных руководителей и поддержку их работы с подростками.

По итогам совещания для регионов округа подготовлены рекомендации по усилению межведомственной профилактической работы.

Вам будет интересно
Троих подростков будут судить за избиение троих мужчин в Тихвине
Уголовное дело о хулиганстве в отношении троих несовершеннолетних из Тихвина передали в суд для рассмотрения по существу. Фото: паблик «Тихвинская Сор...
13.05.2026
193

Теги

Дрозденко молодежь Ленобласть СЗФО

Популярное

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться