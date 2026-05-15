Лапароскопическое устранение паховой грыжи начали проводить в Приозерской больнице. Как рассказали в Комитете по здравоохранению, операция проводится через несколько точечных проколов брюшной стенки под видеоконтролем.

Такой метод позволяет хирургу бережно работать с тканями, точно устанавливать сетчатый имплант и надежно укреплять грыжевые ворота без широких разрезов и травмирования мышц.

Вмешательство помогает устранить грыжу со стороны брюшной полости и укрепить заднюю стенку пахового канала. Для пациента это означает отсутствие больших разрезов, минимальный болевой синдром и более легкое восстановление.