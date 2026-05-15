Лапароскопическую операцию по удалению паховой грыжи внедрили в Приозерской больнице

Лапароскопическую операцию по удалению паховой грыжи внедрили в Приозерской больнице

Врачи
Фото: Freepik.

Лапароскопическое устранение паховой грыжи начали проводить в Приозерской больнице. Как рассказали в Комитете по здравоохранению, операция проводится через несколько точечных проколов брюшной стенки под видеоконтролем.

Такой метод позволяет хирургу бережно работать с тканями, точно устанавливать сетчатый имплант и надежно укреплять грыжевые ворота без широких разрезов и травмирования мышц.

Вмешательство помогает устранить грыжу со стороны брюшной полости и укрепить заднюю стенку пахового канала. Для пациента это означает отсутствие больших разрезов, минимальный болевой синдром и более легкое восстановление.

Приозерская больница Ленинградская область
Новости Происшествия

Женщину приговорили за пьяное вождение и отобрали иномарку в Тосно

Женщину в Тосно приговорили к обязательным работам за повторное пьяное вождение. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Женщина снова села за руль пьяной. Инспекторы остановили ее на дороге вблизи Тосно. В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело.

Суд приговорил женщину к 80 часам обязательных работ и лишил права управлять транспортными средствами на 2,5 года. Автомобиль Nissan Qashqai конфисковали в доход государства.

Тосно Ленинградская область

Популярное

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
