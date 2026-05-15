Жителя Петербурга осудили за ложный звонок о бомбе в отдел полиции

Жителя Санкт-Петербурга осудили за ложное сообщение о бомбе в отделе полиции Невского района.

Мужчина позвонил в службу «112» и заявил диспетчеру, что в 10-м отделе полиции якобы заложено взрывное устройство. Также он сказал, что информацией об этом владеет его супруга.

Во время разбирательства мужчина признал вину. Суд учел, что у подсудимого есть маленький ребенок и что он помогает родственникам. Мужчине назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Также у него изъяли телефон, с которого он звонил в службу «112».

Женщину приговорили за пьяное вождение и отобрали иномарку в Тосно

Женщину в Тосно приговорили к обязательным работам за повторное пьяное вождение. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Женщина снова села за руль пьяной. Инспекторы остановили ее на дороге вблизи Тосно. В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело.

Суд приговорил женщину к 80 часам обязательных работ и лишил права управлять транспортными средствами на 2,5 года. Автомобиль Nissan Qashqai конфисковали в доход государства.

