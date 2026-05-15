Жителя Санкт-Петербурга осудили за ложное сообщение о бомбе в отделе полиции Невского района.

Мужчина позвонил в службу «112» и заявил диспетчеру, что в 10-м отделе полиции якобы заложено взрывное устройство. Также он сказал, что информацией об этом владеет его супруга.

Во время разбирательства мужчина признал вину. Суд учел, что у подсудимого есть маленький ребенок и что он помогает родственникам. Мужчине назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Также у него изъяли телефон, с которого он звонил в службу «112».