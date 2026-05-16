В Ленинградской области сотрудники ДПС задержали 16-летнего подростка после погони со стрельбой.

По данным полиции, в деревне Горка Тихвинского района экипаж попытался остановить автомобиль Daewoo Nexia для проверки документов, однако водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Началось преследование.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Вскоре полицейские были вынуждены применить табельное оружие: сначала произвели предупредительные выстрелы, после чего открыли огонь по колесам автомобиля. Машина была остановлена в деревне Кривой Наволок. Водитель выскочил и бросился бежать, но был пойман полицейскими.

Нарушителем оказался 16-летний студент местного техникума, без прав. Подросток признался, что взял отцовскую машину без разрешения, чтобы покататься с другом.

На парня составили административные протоколы, а машину поместили на спецстоянку. Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию сына.