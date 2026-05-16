Новости Происшествия

Подросток на отцовской машине устроил погоню с полицейскими под Тихвином

В Ленинградской области сотрудники ДПС задержали 16-летнего подростка после погони со стрельбой.

По данным полиции, в деревне Горка Тихвинского района экипаж попытался остановить автомобиль Daewoo Nexia для проверки документов, однако водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Началось преследование.

Вскоре полицейские были вынуждены применить табельное оружие: сначала произвели предупредительные выстрелы, после чего открыли огонь по колесам автомобиля. Машина была остановлена в деревне Кривой Наволок. Водитель выскочил и бросился бежать, но был пойман полицейскими.

Нарушителем оказался 16-летний студент местного техникума, без прав. Подросток признался, что взял отцовскую машину без разрешения, чтобы покататься с другом.

На парня составили административные протоколы, а машину поместили на спецстоянку. Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию сына.

погоня подростки Тихвинский район Ленобласть дпс Мвд
Новости Социум

Мошенники перед ЕГЭ предлагают ученикам зарегистрироваться на экзамены

В Минпросвещения предупредили о новой схеме мошенничества перед ЕГЭ.

Злоумышленники звонят или рассылают сообщения от лица сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию мошенники просят сообщить код из смс или перейти по подозрительной ссылке. Их цель - получить несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, «Госуслугам» и банковским приложениям.

В Минпросвещения подчеркнули, что никогда не запрашивают подтверждение данных по телефону. Если у вас есть подозрения относительно звонка или сообщения, рекомендуется прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации. Также следует сообщить о подозрительной активности в правоохранительные органы.

ЕГЭ мошенники Россия Минпросвещения

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
