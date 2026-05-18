Губернатор Ленобласти показал весеннюю красоту Колтушских высот

Губернатор Ленобласти показал весеннюю красоту Колтушских высот

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поделился кадрами весенней природы Колтушских высот, где, по его словам, весна уже стала «полноправной хозяйкой».

Глава региона рассказал, что леса на Колтушских высотах покрылись кислицей, знакомой многим с детства своим характерным кислым вкусом. А в сырых низинах появились яркие желтые калужницы, по которым, как отметил губернатор, можно узнать близость лесных ручьев.

Особое внимание Александр Дрозденко уделил ландышам, которые начинают пробиваться сквозь землю. Глава региона образно описал, как свернутые спиралью листья постепенно раскрываются, а внутри появляются будущие ароматные цветы.

«Ландыши когда-то были в Красной книге, но популяция восстановилась. И все равно — давайте просто любоваться. Сорванный цветок живёт недолго, а в лесу радует всех, кто проходит мимо», - отметил губернатор.

Губернатор напомнил, что Колтушские высоты имеют статус памятника природы. Здесь оборудованы экологические тропы, чтобы жители и туристы могли гулять, наслаждаться природой и тишиной. В завершение Александр Дрозденко пожелал жителям хорошей недели.

Новости Экономика

Названа стоимость самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ-2026

Самый дорогой номер в отеле на время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году будет стоить 898 240 рублей за ночь при одноместном заселении. При двухместном размещении цена составит 902 240 рублей.

Забронировать люкс можно только пакетом на четыре ночи. В номере есть гостиная с декоративным камином, спальня с ортопедическим матрасом, гостевой туалет и ванная комната. Кроме того, в стоимость проживания включен завтрак «шведский стол», пишет РИА Новости.

Самый дешевый номер в Петербурге на эти же даты будет стоить от 10 тысяч рублей за ночь на одного гостя и от 11,2 тысяч рублей — на двоих.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Петербург и Бугры свяжет четырехполосная магистраль уже к 2029 году
Над Россией за ночь сбили 556 украинских БПЛА. Крупный налет на Москву, множество погибших, десятки пострадавших
