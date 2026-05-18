Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поделился кадрами весенней природы Колтушских высот, где, по его словам, весна уже стала «полноправной хозяйкой».

Глава региона рассказал, что леса на Колтушских высотах покрылись кислицей, знакомой многим с детства своим характерным кислым вкусом. А в сырых низинах появились яркие желтые калужницы, по которым, как отметил губернатор, можно узнать близость лесных ручьев.

Особое внимание Александр Дрозденко уделил ландышам, которые начинают пробиваться сквозь землю. Глава региона образно описал, как свернутые спиралью листья постепенно раскрываются, а внутри появляются будущие ароматные цветы.

«Ландыши когда-то были в Красной книге, но популяция восстановилась. И все равно — давайте просто любоваться. Сорванный цветок живёт недолго, а в лесу радует всех, кто проходит мимо», - отметил губернатор.

Губернатор напомнил, что Колтушские высоты имеют статус памятника природы. Здесь оборудованы экологические тропы, чтобы жители и туристы могли гулять, наслаждаться природой и тишиной. В завершение Александр Дрозденко пожелал жителям хорошей недели.