За пять лет Ленинградская область реализовала 103 проекта при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

В Музейном агентстве Ленинградской области отметили пятилетие Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и подвели итоги участия региона в его работе. За пять лет при поддержке фонда в области реализовано 103 проекта на 255 миллионов рублей.

Вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой подчеркнул, что проекты из региона регулярно побеждают в конкурсах ПФКИ на протяжении всех пяти лет.

«В первую очередь это поддержка инициатив. Во-вторых, многие из них теперь могут стать частью инфраструктуры креативных индустрий. И в-третьих, это возможность привлечь дополнительные средства — для нашей земли, для наших людей», — отметил Цой.

Председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен обратила внимание на то, что фонд делает ставку на живые, востребованные у молодёжи форматы.

«Это не «сарафаны и матрёшки», а современное прочтение традиций и ценностей», — пояснила она.

Новый конкурс ПФКИ уже стартовал. Заявки принимаются до 30 июня. Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области консультирует и сопровождает участников — как тех, кто подаёт заявку впервые, так и команды, которые хотят усилить свои проекты.

На форте «Красная Горка» в Ленобласти появится экопатриотический маршрут

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о создании нового экопатриотического маршрута на территории форта «Красная Горка». Проект реализуется при поддержке гранта главы региона.

Более 100 волонтёров Ленинградской области уже приступили к работам. Студенческие отряды провели четырёхдневный субботник, в ходе которого убрали территорию и расчистили проходы. Проект «Вахта памяти. История» получил финансирование в размере 1,7 миллиона рублей. На эти средства к началу лета на территории форта обустроят зоны отдыха для туристов, а также установят макет светового телеграфа 1808 года — одного из первых в России.

«Здесь будет и про историю, и про природу, и про патриотизм. Для молодёжи, для семей, для всех, кто хочет не просто читать о прошлом, а видеть его своими глазами. Для Ленобласти такие проекты — приоритет. Летом маршрут откроется. Приезжайте. Это стоит того», — подчеркнул Александр Дрозденко.

В 2025 году Ленобласть уже поддержала грантами губернатора 177 социальных проектов. Еще 64 проекта получили поддержку в федеральных фондах. В 2024 году Грант Губернатора Ленинградской области получили шесть ресурсных центров, которые готовы помочь СО НКО Ленобласти с регистрацией, бухгалтерией и многим другим. Подробнее тут.

