Всесезонную спортплощадку открыли в Мгинской школе-интернате для детей с нарушением зрения

Всесезонную спортплощадку открыли в Мгинской школе-интернате для детей с нарушением зрения

Проект реализован при поддержке компании «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», которая действует с 2012 года.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

На новой площадке воспитанники смогут заниматься баскетболом, мини-футболом, бадминтоном, гимнастикой и подвижными играми. Безопасное прорезиненное покрытие снижает риск получения травм, а яркие контрастные цвета помогают детям лучше ориентироваться в пространстве. В зимнее время площадка может использоваться как каток.

Вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин подчеркнул, что создание образовательной и реабилитационной среды для детей с ограничениями по здоровью является одним из приоритетов социальной политики региона.

«Для каждого из 160 воспитанников новая площадка создаст дополнительные возможности для активного отдыха и занятий спортом. Спасибо компании «Газпром нефть» за реализацию проекта. Благодаря сотрудничеству с социально ответственным бизнесом в области появляются современные пространства», — отметил Кялин.

Программа «Родные города» поддерживает инициативы местных сообществ и реализует собственные культурные, образовательные, спортивные, экологические и другие социально значимые проекты.

Лаборант из Волховского района победила в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии»

В Ленинградской области подвели итоги регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лаборант химического анализа». Победительницей стала Мария Мурашева, которая работает в Волховском филиале АО «Апатит».

Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Конкурс прошёл на базе Волховского многопрофильного техникума. В нём приняли участие 10 специалистов из химической и нефтяной отраслей, а также из сферы водоподготовки. Программа состязаний включала теоретическую и практическую части. Участники решали тесты и производственные кейсы, а затем в условиях, максимально приближённых к реальной лаборатории, проводили анализ проб и определяли содержание общих фосфатов в минеральных удобрениях. В работе использовалась соляная кислота, выполнялись измерения и построение графиков.

Теперь Марии Мурашевой предстоит защищать честь Ленинградской области на федеральном этапе конкурса, который пройдёт в Вологодской области. Главный приз для победителя составляет один миллион рублей.

