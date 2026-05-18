Проект реализован при поддержке компании «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», которая действует с 2012 года.

На новой площадке воспитанники смогут заниматься баскетболом, мини-футболом, бадминтоном, гимнастикой и подвижными играми. Безопасное прорезиненное покрытие снижает риск получения травм, а яркие контрастные цвета помогают детям лучше ориентироваться в пространстве. В зимнее время площадка может использоваться как каток.

Вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин подчеркнул, что создание образовательной и реабилитационной среды для детей с ограничениями по здоровью является одним из приоритетов социальной политики региона.

«Для каждого из 160 воспитанников новая площадка создаст дополнительные возможности для активного отдыха и занятий спортом. Спасибо компании «Газпром нефть» за реализацию проекта. Благодаря сотрудничеству с социально ответственным бизнесом в области появляются современные пространства», — отметил Кялин.

Программа «Родные города» поддерживает инициативы местных сообществ и реализует собственные культурные, образовательные, спортивные, экологические и другие социально значимые проекты.