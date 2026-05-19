Россиянка выиграла в лотерее после вещего сна

Новости Социум

Россиянка выиграла в лотерее после вещего сна

Жительнице Карелии приснилось стадо коров, и она решила, что это знак.

Россиянка выиграла в лотерее более двух миллионов рублей после того, как ей приснилось стадо красивых и ухоженных коров. Женщина посчитала, что это знак, и решила испытать удачу. Об этом стало известно РИА Новости.

В соннике жительница Карелии вычитала, что такой сон сулит удачу. Тогда женщина купила 10 лотерейных билетов, один из которых принес ей суперприз.

Теперь счастливая обладательница выигрыша планирует провести дома ремонт.

Фото на миниатюре: magnific

Теги

Россия Лотерея
Новости Социум

Жителю Волховского районе выплатили долги по зарплате после вмешательства приставов

Приставы добились выплаты мужчине более 300 тысяч рублей.

Жителю Волховского района выплатили задолженность по заработной плате после вмешательства сотрудников регионального управления ФССП.

Как рассказали в ведомстве, компания перестала выплачивать сотруднику деньги за выполненную работу. В итоге сумма задолженности выросла до 335 тысяч рублей. Несмотря на решение суда, работодатель не спешил выполнять свои обязательства.

В результате материалы дела были переданы в службу судебных приставов. Столкнувшись с угрозой принудительного взыскания имущества, руководство предприятия полностью погасило долг перед сотрудником.

зарплата Волховский район фссп

