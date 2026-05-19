Жительнице Карелии приснилось стадо коров, и она решила, что это знак.

Россиянка выиграла в лотерее более двух миллионов рублей после того, как ей приснилось стадо красивых и ухоженных коров. Женщина посчитала, что это знак, и решила испытать удачу. Об этом стало известно РИА Новости.

В соннике жительница Карелии вычитала, что такой сон сулит удачу. Тогда женщина купила 10 лотерейных билетов, один из которых принес ей суперприз.

Теперь счастливая обладательница выигрыша планирует провести дома ремонт.

Фото на миниатюре: magnific