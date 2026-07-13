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Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер

Полузащитник южноафриканского клуба «Мамелоди Сандаунс» и сборной ЮАР Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет, сообщает Soccer Laduma. Причины смерти футболиста не уточняются.

«Эта смерть всех потрясла: он только что вернулся с чемпионата мира – и тут такие новости… Я беседовал с ним в четверг, он был полон позитива, рад возвращению домой после турнира», – рассказал представитель семьи игрока Брендин Джонсон

На нынешнем чемпионате мира Адамс провел три матча за сборную ЮАР. Результативными действиями полузащитник не отметился, а его команда завершила выступление в 1/16 финала.

Футболист перешел в «Мамелоди Сандаунс» в 2025 году. В дебютном сезоне он вместе с клубом стал чемпионом ЮАР.

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Пять человек пострадали в ДТП в Тосненском районе

Пять человек пострадали в ДТП с автомобилями «Белджи» и «Газель» 11 июля около 12:40 на трассе А-120 в районе поселка Гладкое в Тосненском районе Ленинградской области.

Пять человек пострадали в ДТП в Тосненском районе - Пять человек пострадали в ДТП с автомобилями «Белджи» и «Газель» 11 июля около 12:40 на трассе А-120
Фото: t_me/acclenobl/4137

По предварительным данным, водитель «Белджи» выехал на полосу встречного движения в разрешенном месте и врезался в стоявшую на обочине «Газель». Рабочие на грузовике проводили плановый осмотр обочин.

Водителя «Белджи» госпитализировали в тяжелом состоянии. Травмы также получили две пассажирки иномарки в возрасте 29 и 50 лет.

Медицинская помощь потребовалась 43-летнему водителю «Газели» и его 52-летнему пассажиру. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

На месте работали спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно. Они отключили аккумуляторы поврежденных автомобилей. Пострадавших госпитализировали до прибытия спасателей. По факту ДТП проводится проверка.

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Тосненский район ДТП Гладкое Ленинградская область

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