Полузащитник южноафриканского клуба «Мамелоди Сандаунс» и сборной ЮАР Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет, сообщает Soccer Laduma. Причины смерти футболиста не уточняются.
«Эта смерть всех потрясла: он только что вернулся с чемпионата мира – и тут такие новости… Я беседовал с ним в четверг, он был полон позитива, рад возвращению домой после турнира», – рассказал представитель семьи игрока Брендин Джонсон
На нынешнем чемпионате мира Адамс провел три матча за сборную ЮАР. Результативными действиями полузащитник не отметился, а его команда завершила выступление в 1/16 финала.
Футболист перешел в «Мамелоди Сандаунс» в 2025 году. В дебютном сезоне он вместе с клубом стал чемпионом ЮАР.