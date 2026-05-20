Почти 100 тысяч россиян могут лишиться земельных участков

Почти у 100 тысяч россиян могут изъять земельные участки из-за их заброшенного состояния или использования не по назначению, сообщает Росреестр.

Фото: magnific.

В 2025 году более 7,5 тысяч владельцев участков получили предписания об устранении нарушений. На это им дается от 30 до 90 дней, предупредили «Известия» со ссылкой на Росреестр. В случае игнорирования предписания следующим шагом может стать суд об изъятии земли в собственность государства.

Еще более 91 тысячи дачников получили предостережения, в которых нет четких сроков устранения нарушений. Однако если проблемы не будут решены в следующем сезоне, есть риск получить предписание и последующий иск в суд.

По данным ведомства, было ликвидировано 17 118 нарушений.

В регионах уже формируются специальные комиссии для выявления неиспользованных земель. Эксперты отмечают, что изымать земельный участок имеет смысл только тогда, когда он ликвидный и его можно реализовать.

земля изъятие земельные участки дачи Россия
Над Ленобластью сбили второй беспилотник

Над Ленинградской областью сбили второй вражеский беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Фото: Фото: Минобороны РФ

«На данный момент силами ПВО сбито два БПЛА над территорией Ленинградской области», — написал он в соцсетях.

Боевая работа продолжается.

БПЛА Дрозденко Ленобласть СВО

