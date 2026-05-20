weather 16°
$ 71.29
82.79

Главная / Новости / Реставрация исторического центра Гатчины начнётся с Дома НКО на улице Киргетова

Новости Социум

Реставрация исторического центра Гатчины начнётся с Дома НКО на улице Киргетова

В Ленинградской области дан старт реставрации исторического центра столицы региона. Первым объектом, который будет приведён в порядок, станет Дом НКО, расположенный на улице Киргетова, 3.

Реставрация исторического центра Гатчины начнётся с Дома НКО на улице Киргетова - В Ленинградской области дан старт реставрации исторического центра столицы региона. Первым объектом,
Фото здесь и далее: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

В комитете по строительству функциональный заказчик уже согласовал планировку инженерных узлов и внутренних помещений будущего Дома НКО. Стоит отметить, что здание входит в ансамбль Госпитального городка XVIII–XIX веков и является объектом культурного наследия. Впереди — согласование проекта и адаптация исторического здания под современное использование. По планам, строительно-восстановительные работы на объекте должны начаться в 2027 году.

Реставрация исторического центра Гатчины начнётся с Дома НКО на улице Киргетова - В Ленинградской области дан старт реставрации исторического центра столицы региона. Первым объектом,

Председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен поблагодарила строительный блок и архитекторов за внимательный и профессиональный подход к работе со сложным объектом культурного наследия. Несмотря на небольшую площадь здания, после реконструкции в нём найдётся место для офисов некоммерческих организаций, конференц-зала и переговорных, где будут разрабатывать и реализовывать социальные инициативы.

В 2024 году Грант Губернатора Ленинградской области получили шесть ресурсных центров, которые готовы помочь СО НКО Ленобласти с регистрацией, бухгалтерией и многим другим. Подробнее тут. Получить бесплатную консультацию по заполнению заявки и регистрации НКО можно в комитете общественных коммуникаций и региональных ресурсных центрах поддержки.

Теги

Гатчина СОНКО
Новости Социум

В Енакиево завершают ремонт лицея, пострадавшего от обстрелов ВСУ

Выполненные работы в образовательном учреждении оценил глава Ленобласти.

В Енакиево завершают ремонт лицея, пострадавшего от обстрелов ВСУ - Выполненные работы в образовательном учреждении оценил глава Ленобласти.

Фото: ivbg. ru

Губернатор Ленинградской области посетил лицей в подшефном городе Енакиево в Донецкой Народной Республике. Совсем скоро образовательное учреждение будет полностью готово к приему учащихся.

В Енакиево завершают ремонт лицея, пострадавшего от обстрелов ВСУ - Выполненные работы в образовательном учреждении оценил глава Ленобласти.

Фото: ivbg. ru

Работы на объекте инициировал глава 47-го региона после того, как лицей был серьезно поврежден в результате атаки ВСУ. Теперь же на объекте подходят к концу работы по восстановлению заведения. 

Александр Дрозденко осмотрел отремонтированные помещения лицея и даже успел сыграть небольшую партию в баскетбол в обновленном спортивном зале.

В Енакиево завершают ремонт лицея, пострадавшего от обстрелов ВСУ - Выполненные работы в образовательном учреждении оценил глава Ленобласти.

Фото: ivbg. ru

Теги

Енакиево Александр Дрозденко

Популярное

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%
Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%

11:30 18.05.2026

Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти на сутки
Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти на сутки

15:27 18.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться