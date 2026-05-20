В Ленинградской области дан старт реставрации исторического центра столицы региона. Первым объектом, который будет приведён в порядок, станет Дом НКО, расположенный на улице Киргетова, 3.

В комитете по строительству функциональный заказчик уже согласовал планировку инженерных узлов и внутренних помещений будущего Дома НКО. Стоит отметить, что здание входит в ансамбль Госпитального городка XVIII–XIX веков и является объектом культурного наследия. Впереди — согласование проекта и адаптация исторического здания под современное использование. По планам, строительно-восстановительные работы на объекте должны начаться в 2027 году.

Председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен поблагодарила строительный блок и архитекторов за внимательный и профессиональный подход к работе со сложным объектом культурного наследия. Несмотря на небольшую площадь здания, после реконструкции в нём найдётся место для офисов некоммерческих организаций, конференц-зала и переговорных, где будут разрабатывать и реализовывать социальные инициативы.

В 2024 году Грант Губернатора Ленинградской области получили шесть ресурсных центров, которые готовы помочь СО НКО Ленобласти с регистрацией, бухгалтерией и многим другим. Подробнее тут. Получить бесплатную консультацию по заполнению заявки и регистрации НКО можно в комитете общественных коммуникаций и региональных ресурсных центрах поддержки.