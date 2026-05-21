На 84-м внеочередном заседании Законодательного собрания Ленинградской области депутаты приняли в первом и третьем чтениях изменения в региональный Социальный кодекс.

Поправки, предложенные Татьяной Бездетко, Людмилой Тептиной и Мариной Левченко (все — фракция «Единая Россия»), уточняют норму, касающуюся ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, и приводят областной закон в соответствие с федеральным законодательством.

Изменения вносятся в статью 2.13 Соцкодекса. Согласно новой норме, многодетная семья с детьми до 17 лет сохраняет право на ежемесячное пособие даже в том случае, если доход в последнем месяце периода, на который оно было назначено (или в течение следующих трёх месяцев), превышает величину регионального прожиточного минимума на душу населения. Главное условие — превышение составляет не более 10 процентов. В такой ситуации пособие назначается и выплачивается в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Ленинградской области на дату обращения. Норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Как отметила Татьяна Бездетко, к парламентариям неоднократно обращались многодетные семьи, которые не могли оформить пособие из-за совсем незначительного и однократного превышения доходов. Принятые поправки позволяют избежать этой ситуации, сохраняя поддержку для семей даже при небольшом выходе за пределы установленного порога.

