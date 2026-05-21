Новости СВО / Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник

Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.

БПЛА самолетного типа ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Калмыкией, Крымом и акваторией Каспийского моря.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь над регионом силы ПВО сбили свыше 30 беспилотников.  В Сызрани при атаке БПЛА погибли два человека, есть пострадавшие, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Из Ленинградской области отправилась крупная партия гумпомощи бойцам СВО
Более 20 тонн строительных материалов и инструментов отправили волонтеры российским военнослужащим. Фото: Народный фронт | Ленинградская область/ ВКон...
Новости Социум

Депутаты Ленобласти смягчили условия получения пособия для многодетных семей

На 84-м внеочередном заседании Законодательного собрания Ленинградской области депутаты приняли в первом и третьем чтениях изменения в региональный Социальный кодекс.

Поправки, предложенные Татьяной Бездетко, Людмилой Тептиной и Мариной Левченко (все — фракция «Единая Россия»), уточняют норму, касающуюся ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, и приводят областной закон в соответствие с федеральным законодательством.

Изменения вносятся в статью 2.13 Соцкодекса. Согласно новой норме, многодетная семья с детьми до 17 лет сохраняет право на ежемесячное пособие даже в том случае, если доход в последнем месяце периода, на который оно было назначено (или в течение следующих трёх месяцев), превышает величину регионального прожиточного минимума на душу населения. Главное условие — превышение составляет не более 10 процентов. В такой ситуации пособие назначается и выплачивается в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Ленинградской области на дату обращения. Норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Как отметила Татьяна Бездетко, к парламентариям неоднократно обращались многодетные семьи, которые не могли оформить пособие из-за совсем незначительного и однократного превышения доходов. Принятые поправки позволяют избежать этой ситуации, сохраняя поддержку для семей даже при небольшом выходе за пределы установленного порога.

Депутаты Ленобласти приняли изменения в Социальный кодекс: поддержка многодетных семей расширена
На 82-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области, которое прошло 29 апреля, парламентарии поддержали в первом и третьем чтениях ряд п...
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
