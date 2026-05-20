Более 20 тонн строительных материалов и инструментов отправили волонтеры российским военнослужащим.

Волонтеры «Народного фронта» в Ленинградской области организовали доставку 20 тонн строительных материалов и инструментов для нужд военнослужащих Лужского гарнизона, находящихся на передовой.

Основную часть груза составило специализированное гидроизоляционное покрытие. Этот материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами и устойчив к проливным дождям, что критически важно для укрепления блиндажей и пунктов временной дислокации в полевых условиях.

Помимо материалов бойцам передали оборудование, необходимое для инженерных и ремонтных работ: бензопилы, сварочный аппарат и несколько наборов профессиональных инструментов.