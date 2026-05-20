Из Ленинградской области отправилась крупная партия гумпомощи бойцам СВО

Более 20 тонн строительных материалов и инструментов отправили волонтеры российским военнослужащим.

Фото: Народный фронт | Ленинградская область/ ВКонтакте

Волонтеры «Народного фронта» в Ленинградской области организовали доставку 20 тонн строительных материалов и инструментов для нужд военнослужащих Лужского гарнизона, находящихся на передовой.

Основную часть груза составило специализированное гидроизоляционное покрытие. Этот материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами и устойчив к проливным дождям, что критически важно для укрепления блиндажей и пунктов временной дислокации в полевых условиях. 

Помимо материалов бойцам передали оборудование, необходимое для инженерных и ремонтных работ: бензопилы, сварочный аппарат и несколько наборов профессиональных инструментов. 

гуманитарная помощь СВО народный фронт
Россиянин направил оскорбительное обращение в Генпрокуратуру и получил штраф

Мужчина нелестно высказался о сотруднике приемной и был привлечен к административной ответственности.

Житель Москвы получил штраф за оскорбительное обращение в адрес сотрудника приемной Генпрокуратуры РФ. Об этом стало известно РИА Новости.

По материалам суда, мужчина направил обращение в приемную ведомства, в котором нелестно высказался о старшем прокуроре отдела приема граждан. В итоге на москвича составили протокол в рамках КоАП РФ.


«В материалах сумма штрафа не приводится, однако статья подразумевает санкцию в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей», — пишет агентство.

штрафы генпрокуратура

