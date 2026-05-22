Новую трассу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга уже опробовали необычные тестировщики. Мотопёс Отто — овчарка в защитном шлеме — и его хозяин Владислав прибыли из Москвы, чтобы открыть мотосезон, и не упустили шанс прокатиться по свежеуложенному асфальту Южной широтной магистрали (ЮШМ).

Движение по трассе пока закрыто, строительные работы продолжаются. Однако на большей части основного хода асфальтовое покрытие уже готово. Владислав отметил, что реализация столь крупных проектов — это большое благо для города. «Такие трассы разгружают город, в том числе и кольцевые дороги, и в городе можно будет спокойно передвигаться без заторов», — поделился мотоциклист. В качестве напутствия дорожникам он пожелал всем иметь работу, мотивацию и быть дружными в общем деле.

Южная широтная магистраль возводится в Пушкинском районе в рамках стратегической программы «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга». Генеральный подрядчик — АО «ВАД». Первый этап строительства охватывает 7 километров, соединяя Волхонское и Петербургское шоссе с шоссе Подбельского. В составе объекта также реконструируется шоссе Подбельского от Сетевой улицы до Рубежной дороги. Рассчитанная на четыре-шесть полос движения, ЮШМ разгрузит Кольцевую автодорогу и снизит транзитные потоки через Пушкин и Павловск. Пропускная способность новой трассы превысит 49 тысяч автомобилей в сутки.