Мотопёс Отто и его хозяин Владислав первыми протестировали Южную широтную магистраль

Новости Социум

Мотопёс Отто и его хозяин Владислав первыми протестировали Южную широтную магистраль

Новую трассу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга уже опробовали необычные тестировщики. Мотопёс Отто — овчарка в защитном шлеме — и его хозяин Владислав прибыли из Москвы, чтобы открыть мотосезон, и не упустили шанс прокатиться по свежеуложенному асфальту Южной широтной магистрали (ЮШМ).

Фото: пресс-служба АО «ВАД»

Движение по трассе пока закрыто, строительные работы продолжаются. Однако на большей части основного хода асфальтовое покрытие уже готово. Владислав отметил, что реализация столь крупных проектов — это большое благо для города. «Такие трассы разгружают город, в том числе и кольцевые дороги, и в городе можно будет спокойно передвигаться без заторов», — поделился мотоциклист. В качестве напутствия дорожникам он пожелал всем иметь работу, мотивацию и быть дружными в общем деле.

Южная широтная магистраль возводится в Пушкинском районе в рамках стратегической программы «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга». Генеральный подрядчик — АО «ВАД». Первый этап строительства охватывает 7 километров, соединяя Волхонское и Петербургское шоссе с шоссе Подбельского. В составе объекта также реконструируется шоссе Подбельского от Сетевой улицы до Рубежной дороги. Рассчитанная на четыре-шесть полос движения, ЮШМ разгрузит Кольцевую автодорогу и снизит транзитные потоки через Пушкин и Павловск. Пропускная способность новой трассы превысит 49 тысяч автомобилей в сутки.

Южная широтная магистраль Пушкинский район
Новости Социум

ВТБ сообщил о запуске биометрии в аэропорту Пулково

Сервис «Мигом», подразумевающий использование подтверждённой биометрии*, заработал в аэропорту Пулково в тестовом режиме для регистрации, прохода в зону ожидания внутренних вылетов и посадки на рейсы «Аэрофлота» между Санкт-Петербургом и Москвой. Об этом сообщили в ВТБ, являющемся партнёром проекта.

Фото: magnific/ freepik

Сотрудники банка непосредственно в залах регистрации будут консультировать по вопросам сдачи биометрии. Полноценно сервис от Центра биометрических технологий запустится с 1 июня, специально к ПМЭФ-2026.

«Биометрия становится по-настоящему массовой тогда, когда люди видят ее практическую пользу в повседневных сценариях. Такие понятные и удобные сценарии, как фаст-трек в аэропорту для пассажиров, помогают расширять применение новой технологии», — прокомментировала первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Основная задача на данном этапе развития технологии, по словам эксперта, чтобы биометрия стала помощником для пассажиров в быстром прохождении предполетных формальностей. 

«Пулково сегодня реализует масштабную программу цифровизации, основой которой является триада: сервис, технологии и люди. Внедрение биометрии — первый шаг к созданию полностью бесшовной среды для пассажиров», — отметил Леонид Сергеев, генеральный директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково).

*способ подтверждения личности, который приравнивается к паспорту. Она позволяет удаленно открывать счета и вклады, получать кредиты, услуги нотариуса, проходить в офисы, в бизнес-залы ряда аэропортов и многое другое. Подтвержденная биометрия сдается лично через банк или МФЦ и действует 5 лет.

ВТБ пулково

