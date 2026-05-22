Александр Дрозденко возглавил новую межведомственную комиссию по искусственному интеллекту в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании в регионе межведомственной комиссии по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта. Глава региона принял решение возглавить комиссию лично, назвав тему стратегической и не терпящей бесконтрольного развития. 

Фото: Александр Дрозденко vk

По словам Александра Дрозденко, искусственный интеллект для Ленинградской области — не игрушка и не дань моде, а реально работающий инструмент. В подтверждение губернатор привёл несколько показательных цифр. В медицинской сфере нейросети уже проанализировали 70 тысяч маммографических снимков, выявляя патологии на ранних стадиях и помогая врачам ставить точные диагнозы. Голосовой помощник областной службы 122 за год обработал более 360 тысяч обращений — от записи к врачу до вызова на дом. В геоинформационной системе искусственный интеллект находит неучтённую недвижимость, что позволяет вовлекать такие объекты в налоговый оборот и пополнять бюджет. В аппаратно-программном комплексе «Безопасный город» ИИ следит за порядком на улицах, распознаёт автомобильные номера и фиксирует скопления людей. Даже протоколы совещаний в правительстве региона теперь формируются с помощью искусственного интеллекта.

При этом любая технология требует правил. Комиссия создана для того, чтобы выработать общие подходы, устранить ненужные барьеры и синхронизировать действия всех структур, внедряющих ИИ в регионе. В состав комиссии вошли представители профильных комитетов, эксперты, а также специалисты компаний «Сбер», «Яндекс», университетов ИТМО и телекоммуникаций. Основные задачи — координация усилий, наращивание компетенций и обеспечение максимальной пользы от технологий для жителей Ленинградской области.

Создание таких комиссий - это прямое исполнение поручения Президента России, согласно которому подобные комиссии должны появиться в каждом субъекте Федерации.

Новости Происшествия Главное

Пенсионерам из Тосненского района вернут похищенные аферистами средства

После вмешательства прокуратуры пожилым жителям Ленобласти вернут похищенное.

Тосненская городская прокуратура добилась судебных решений о возврате денежных средств пожилым жителям, ставшим жертвами телефонных мошенников.

В ходе предварительного расследования правоохранительным органам удалось отследить цепочку банковских переводов и установить личности владельцев счетов, на которые потерпевшие переводили свои сбережения под давлением злоумышленников.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Ленобласти, все исковые требования ведомства были удовлетворены в полном объеме. В частности, в Кемеровской области Ленинск-Кузнецкий районный суд постановил взыскать 645 тысяч рублей. Аналогичные решения были вынесены Люберецким городским судом Московской области, а также мировым судьей Московского района Казани, который обязал вернуть потерпевшим по 45 тысяч рублей каждому потерпевшему.

