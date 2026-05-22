Сервис «Мигом», подразумевающий использование подтверждённой биометрии*, заработал в аэропорту Пулково в тестовом режиме для регистрации, прохода в зону ожидания внутренних вылетов и посадки на рейсы «Аэрофлота» между Санкт-Петербургом и Москвой. Об этом сообщили в ВТБ, являющемся партнёром проекта.

Сотрудники банка непосредственно в залах регистрации будут консультировать по вопросам сдачи биометрии. Полноценно сервис от Центра биометрических технологий запустится с 1 июня, специально к ПМЭФ-2026.

«Биометрия становится по-настоящему массовой тогда, когда люди видят ее практическую пользу в повседневных сценариях. Такие понятные и удобные сценарии, как фаст-трек в аэропорту для пассажиров, помогают расширять применение новой технологии», — прокомментировала первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Основная задача на данном этапе развития технологии, по словам эксперта, чтобы биометрия стала помощником для пассажиров в быстром прохождении предполетных формальностей.

«Пулково сегодня реализует масштабную программу цифровизации, основой которой является триада: сервис, технологии и люди. Внедрение биометрии — первый шаг к созданию полностью бесшовной среды для пассажиров», — отметил Леонид Сергеев, генеральный директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково).

*способ подтверждения личности, который приравнивается к паспорту. Она позволяет удаленно открывать счета и вклады, получать кредиты, услуги нотариуса, проходить в офисы, в бизнес-залы ряда аэропортов и многое другое. Подтвержденная биометрия сдается лично через банк или МФЦ и действует 5 лет.