weather 10.1°
$ 71.21
82.54

Главная / Новости / В ЦБ РФ рассказали, как действовать при оформлении микрозайма мошенниками

Новости Социум

В ЦБ РФ рассказали, как действовать при оформлении микрозайма мошенниками

Регулятор объяснил, как защитить себя от кредитных мошенников и что делать, если займ уже оформлен.

В ЦБ РФ рассказали, как действовать при оформлении микрозайма мошенниками - Регулятор объяснил, как защитить себя от кредитных мошенников и что делать, если займ уже оформлен.
Фото: magnific

Банк России разъяснил алгоритм действий для граждан, столкнувшихся с незаконным оформлением кредитов в микрофинансовых организациях.

Регулятор пояснил, что все зависит от наличия у гражданина установленного самозапрета на выдачу кредитов. Если договор займа был заключен вопреки действующему самозапрету или МФО не запросила сведения о нем в БКИ, организация не имеет права требовать долг. В таком случае потерпевший вправе потребовать аннулирования договора.

В ситуациях, когда самозапрет не был установлен, гражданам рекомендуется обратиться в полицию и микрофинансовую организацию. Также можно подать официальное обращение в Банк России, приложив все полученные от МФО документы для разбирательства.

Если правоохранительные органы возбуждают уголовное дело, заемщику необходимо потребовать от МФО прекращения взыскания, остановки начисления процентов и передачи долга коллекторам. В случае отказа в возбуждении уголовного дела регулятор советует обращаться в суд для признания договора займа недействительным.

Вам будет интересно
Накопительные пенсии в России вырастут на 17,3%
Социальный фонд России объявил о повышении накопительных пенсий на 17,3% с 1 августа этого года. Перерасчет будет проведен беззаявительно и коснется о...
19.05.2026
283

Теги

цб рф мошенники
Новости Социум

Ограничения движения введут на 4 дня на развязке КАД с Пулковским шоссе

Ограничения начнут действовать с 23 мая.

Ограничения движения введут на 4 дня на развязке КАД с Пулковским шоссе - Ограничения начнут действовать с 23 мая.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

С 23 по 27 мая на 68-м километре внешнего кольца КАД в Петербурге введут ограничение движения из-за ремонта деформационного шва.

Как передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», временные изменения схемы движения введут на транспортной развязке КАД с Пулковским шоссе. С 23 по 27 мая на участке федеральной трассы  будет перекрыта полоса безопасности, переходно-скоростная полоса, а также первая и вторая полосы движения. Для проезда транспорта останутся доступными третья и четвертая полосы, однако в зоне проведения работ будет действовать ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Ремонтные работы по замене деформационного шва будут проводиться в круглосуточном режиме в две смены. Для информирования участников движения о текущей ситуации на объекте будут задействованы информационные табло. Водителей просят заранее планировать свои маршруты и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Вам будет интересно
Женщина-водитель чудом осталась жива после встречи с лосем в деревни Куты
Женщина-водитель чудом осталась жива после того, как ее машина на полном ходу столкнулась с лосем. ДТП произошло в ночь на 21 мая недалеко от деревни...
22.05.2026
160

Теги

кад Пулковское шоссе ограничения движения ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Популярное

ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил
ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил

14:05 19.05.2026

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

В Петербурге и Ленобласти с 1 июня стартует прием заявлений на новую семейную выплату
В Петербурге и Ленобласти с 1 июня стартует прием заявлений на новую семейную выплату

12:17 21.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться