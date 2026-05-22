Регулятор объяснил, как защитить себя от кредитных мошенников и что делать, если займ уже оформлен.

Банк России разъяснил алгоритм действий для граждан, столкнувшихся с незаконным оформлением кредитов в микрофинансовых организациях.

Регулятор пояснил, что все зависит от наличия у гражданина установленного самозапрета на выдачу кредитов. Если договор займа был заключен вопреки действующему самозапрету или МФО не запросила сведения о нем в БКИ, организация не имеет права требовать долг. В таком случае потерпевший вправе потребовать аннулирования договора.

В ситуациях, когда самозапрет не был установлен, гражданам рекомендуется обратиться в полицию и микрофинансовую организацию. Также можно подать официальное обращение в Банк России, приложив все полученные от МФО документы для разбирательства.

Если правоохранительные органы возбуждают уголовное дело, заемщику необходимо потребовать от МФО прекращения взыскания, остановки начисления процентов и передачи долга коллекторам. В случае отказа в возбуждении уголовного дела регулятор советует обращаться в суд для признания договора займа недействительным.