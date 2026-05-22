Кто из россиян может получить компенсацию по советским сберкнижкам

Эксперт рассказала, как получить выплаты по советским вкладам

В России сохраняется возможность получения компенсаций по вкладам Сбербанка СССР, открытым до 20 июня 1991 года. Об этом «Прайму» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Программа государственной компенсации продолжает действовать для граждан РФ, чьи средства остались на счетах в Сбербанке СССР до распада страны. Размер выплат напрямую зависит от года рождения владельца вклада.

Граждане, родившиеся до 1945 года включительно, могут рассчитывать на трехкратную компенсацию от размера остатка. Для тех, кто родился в период с 1946 по 1991 год, предусмотрен двукратный размер выплаты.

Важным условием для наследников является наличие российского гражданства у вкладчика на момент его смерти. Кроме того, закон предусматривает выплаты на ритуальные услуги. В случае смерти владельца в период с 2001 по 2026 год наследники могут получить до 6 000 рублей, если остаток на счете превышал 400 рублей.

Для получения средств необходимо обратиться в любое отделение Сбера с паспортом, сберегательной книжкой и, при необходимости, документами, подтверждающими право на наследство. Стоит учитывать, что компенсации не подлежат вклады, закрытые во второй половине 1991 года, а также счета, по которым выплаты уже были произведены ранее.

Новости Социум

Ограничения движения введут на 4 дня на развязке КАД с Пулковским шоссе

Ограничения начнут действовать с 23 мая.

Ограничения движения введут на 4 дня на развязке КАД с Пулковским шоссе
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

С 23 по 27 мая на 68-м километре внешнего кольца КАД в Петербурге введут ограничение движения из-за ремонта деформационного шва.

Как передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», временные изменения схемы движения введут на транспортной развязке КАД с Пулковским шоссе. С 23 по 27 мая на участке федеральной трассы  будет перекрыта полоса безопасности, переходно-скоростная полоса, а также первая и вторая полосы движения. Для проезда транспорта останутся доступными третья и четвертая полосы, однако в зоне проведения работ будет действовать ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Ремонтные работы по замене деформационного шва будут проводиться в круглосуточном режиме в две смены. Для информирования участников движения о текущей ситуации на объекте будут задействованы информационные табло. Водителей просят заранее планировать свои маршруты и соблюдать требования временных дорожных знаков.

