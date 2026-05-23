Ведомство выявило некачественную спиртную продукцию, поставляемую в Россию из республики.
На территорию России приостановлен ввоз ряда алкогольной продукции из Армении. Как сообщает Роспотребнадзор, в ней выявлено несоответствие требованиям качества.
«Роспотребнадзор осуществляет контроль за продукцией в обороте, в том числе за алкогольной. По результатам мероприятий была выявлена продукция, несоответствующая обязательным требованиям», — передает ведомство.
В частности, под ограничения попали некоторые наименования вин и коньяка. Их полный перечень представлен на официальном сайте Рсопотребнадзора.