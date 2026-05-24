В Волосовском районе пенсионерка устроила смертельное ДТП, не пропустив байкера

Новости Происшествия

В Волосовском районе пенсионерка устроила смертельное ДТП, не пропустив байкера

ДТП со смертельным исходом произошло на 26 км автодороги «Гатчина – Ополье» в Волосовском районе Ленобласти.

Фото: Freepik.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 65-летняя женщина за рулем автомобиля «Фольксваген Гольф» при повороте налево в неположенном месте не пропустила двигавшийся навстречу мотоцикл «Ямаха». От удара байкер вылетел с мотоцикла в припаркованный на обочине автомобиль «Лада Ларгус».

33-летний мужчина погиб на месте. Проводится проверка.

ДТП погиб байкер Ленобласть Волосовский район
Новости СВО

На Международном книжном салоне в Петербурге обсудили роль культуры и литературы в поддержке участников СВО

В рамках Санкт-Петербургского международного книжного салона прошел круглый стол под названием «Творческий патриотический полк: культура в поддержку специальной военной операции».

В нем приняли участие авторы, в частности, поэт из Соснового Бора Роман Третьяков с циклом стихов «Сыновья уходят в вечность», руководитель литературного объединения ветеранов боевых действий при Союзе писателей России Олег Булычев, редакция газеты «Гатчинская правда», выпустившая книгу про героев СВО на основе своих публикаций, создатель музея СВО с позывным «Алела», президент «Невского фронта» Александр Алеханов.

Все участники объединились вокруг идеи поддержки российских военных и понимания целей специальной военной операции. В ходе обсуждения было представлено множество примеров помощи фронту и культурных инициатив. В диалоге активно участвовали курсанты Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

СВО Ленобласть Петербург книжный салон

