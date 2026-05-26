Регион завершил подготовку к проведению экзаменационной кампании.
В Ленинградской области в 2026 году ЕГЭ сдадут более 6,6 тысячи человек, рассказала председатель Комитета образования региона Ирина Кириллова в ходе пресс-конференции ТАСС.
Традиционно лидерами по числу сдач остаются обязательные предметы — русский язык и математика. Среди дисциплин по выбору востребованным остается обществознание, но также растет интерес информатике, физике, биологии и химии.
Ирина Кириллова добавила, что регион полностью готов к проведению экзаменов, процедура аттестации пройдет с соблюдением всех стандартов безопасности и в условиях полной прозрачности.