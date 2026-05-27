Депутаты Ленобласти приняли поправки губернатора в жилищное законодательство для участников СВО

На 85-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области депутаты приняли сразу в трёх чтениях проект областного закона «О внесении изменений в отдельные областные законы в сфере жилищных отношений».

Инициатором документа выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Законопроект приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным законом «О ветеранах» в части расширения перечня граждан, относящихся к ветеранам и инвалидам боевых действий среди участников специальной военной операции.

Изменения затронули три областных закона: от 18 мая 2006 года № 24-оз (о наделении органов местного самоуправления полномочиями в сфере жилищных отношений), от 13 октября 2014 года № 62-оз (о единовременных выплатах на капитальный и текущий ремонт жилья) и от 22 декабря 2025 года № 166-оз (о единовременной выплате на приобретение или строительство жилого помещения для инвалидов боевых действий и членов семей погибших участников СВО).

Проект уточняет категории получателей выплат. В их число включены лица, заключавшие соглашения с Министерством обороны Российской Федерации в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года и выполнявшие задачи в составе специальных подразделений, а также прокуроры и сотрудники Следственного комитета, исполнявшие обязанности в ходе СВО. Дополнительно устанавливается, что право на выплату на приобретение жилья имеют только граждане Российской Федерации. Вводится и новое основание для отказа в выплате — при отсутствии запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия сведений об участии в СВО.

Законопроект был рекомендован к принятию профильной комиссией по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу и одобрен парламентариями в трёх чтениях.

В Ленобласти смягчили условия получения льгот на электроэнергию

Теперь задолженность за электричество, появившаяся с 1 января по 1 июня 2026 года, не станет препятствием для получения льготы.

С 24 мая в Ленинградской области вступил в силу областной закон, который расширяет возможности для получения льготных тарифов на электроэнергию.

Согласно документу, теперь наличие задолженности по оплате электроэнергии, возникшей в период с 1 января по 1 июня 2026 года, не является препятствием для получения льготы. Ранее учитывались долги, накопленные с января по март 2026 года. При этом важным условием предоставления льготы остается полное отсутствие долгов за 2025 год и предшествующие периоды.

Основные параметры закона остались неизменными. Льготный тариф для второго диапазона потребления приравнивается к первому (минимальному) и распространяется на объемы до 4 500 кВт/ч в месяц. Кроме того, расширен список лиц, чье проживание в домовладении дает право на льготу. Для сохранения сохранения льготы необходимо ежемесячно передавать показания приборов учета до 25 числа.

Перерасчет по обновленным правилам будет произведен с 1 января 2026 года. Срок действия закона ограничен 1 октября 2026 года. 

