В Выборгском районе Ленинградской области с воинскими почестями перезахоронили останки 34 бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Траурные церемонии прошли в поселках Правдино и Ольшаники.

На воинском захоронении №130ВБ в Правдино перезахоронили останки четырех защитников Родины. Их обнаружили участники отряда «Советский патриот». В поселке Ольшаники (воинское захоронение №2ВБ) предали земле останки еще 30 красноармейцев. Их нашли в ходе полевых работ отряды «Терра» и «Красный Выборжец».

В церемониях приняли участие местные жители, ветераны, представители власти и поисковики. Собравшиеся почтили память героев минутой молчания и возложили к могилам цветы.