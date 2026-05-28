В Выборгском районе перезахоронили останки 34 бойцов Красной Армии

Новости Социум

В Выборгском районе перезахоронили останки 34 бойцов Красной Армии

В Выборгском районе Ленинградской области с воинскими почестями перезахоронили останки 34 бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Траурные церемонии прошли в поселках Правдино и Ольшаники.

Фото: комитет по молодежной политике Ленобласти

На воинском захоронении №130ВБ в Правдино перезахоронили останки четырех защитников Родины. Их обнаружили участники отряда «Советский патриот». В поселке Ольшаники (воинское захоронение №2ВБ) предали земле останки еще 30 красноармейцев. Их нашли в ходе полевых работ отряды «Терра» и «Красный Выборжец».

В церемониях приняли участие местные жители, ветераны, представители власти и поисковики. Собравшиеся почтили память героев минутой молчания и возложили к могилам цветы.

В Ленобласти смягчили условия получения льгот на электроэнергию
Теперь задолженность за электричество, появившаяся с 1 января по 1 июня 2026 года, не станет препятствием для получения льготы. С 24 мая в Ленинградск...
27.05.2026
229

перезахоронили останки Выборгский район Ленобласть
Новости Происшествия Главное

Следственный комитет Петербурга ищет возможных жертв педофила

В Приморском районе Петербурга следственные органы расследуют уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности малолетней.

По ходатайству следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: ГСУ СК РФ по СПБ

ГСУ СК России по Петербургу призывает всех, кто обладает информацией о других преступлениях, совершенных обвиняемым, или кто стал жертвой его противоправных действий, обращаться по телефону 8(812) 340-50-34 или по адресу: Петербург, Приморский проспект, дом 31-б.

17-летний подросток 23 раза ударил ножом 15-летнего школьника в кафе Петербурга
В одном из кафе быстрого питания на Выборгском шоссе в Петербурге между двумя подростками вспыхнул конфликт, который перерос в поножовщину. Фото: Free...
18.05.2026
674

педофил Петербург следком поиск свидетелей

