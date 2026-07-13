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5,5 лет потребуется семьям из Ленобласти, чтобы накопить на квартиру

Ленинградская область заняла 63-е место в рейтинге регионов России по доступности жилья, следует из данных исследования РИА Новости.

Чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, семье с одним ребенком потребуется минимум 5,5 лет. При этом средняя стоимость подобного жилья в Ленобласти составила 8,6 млн рублей.

5,5 лет потребуется семьям из Ленобласти, чтобы накопить на квартиру - Чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, семье с одним ребенком потребуется минимум
Фото: freepik

Первое место в рейтинге заняли Мурманская область и ХМАО, где семье с одним ребенком придется копить на квартиру 2,1 года. Следом идут Ненецкий автономный округ (2,2 года), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,3 года) и Магаданская область (2,6 года). Рейтинг замыкает Крым (13,5 года), Севастополь (13,1 года) и Дагестан (12,1 года).

В среднем по России стоимость квадратного метра на вторичном рынке за год выросла на 9,3%. Медианные зарплаты выросли на 17%, а сумма вкладов — на 13%. При этом ставки депозитам снизились с 18,28% до 11,64%.

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30.06.2026
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Ленобласть квартира доступность жилья
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Пять человек пострадали в ДТП в Тосненском районе

Пять человек пострадали в ДТП с автомобилями «Белджи» и «Газель» 11 июля около 12:40 на трассе А-120 в районе поселка Гладкое в Тосненском районе Ленинградской области.

Пять человек пострадали в ДТП в Тосненском районе - Пять человек пострадали в ДТП с автомобилями «Белджи» и «Газель» 11 июля около 12:40 на трассе А-120
Фото: t_me/acclenobl/4137

По предварительным данным, водитель «Белджи» выехал на полосу встречного движения в разрешенном месте и врезался в стоявшую на обочине «Газель». Рабочие на грузовике проводили плановый осмотр обочин.

Водителя «Белджи» госпитализировали в тяжелом состоянии. Травмы также получили две пассажирки иномарки в возрасте 29 и 50 лет.

Медицинская помощь потребовалась 43-летнему водителю «Газели» и его 52-летнему пассажиру. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

На месте работали спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно. Они отключили аккумуляторы поврежденных автомобилей. Пострадавших госпитализировали до прибытия спасателей. По факту ДТП проводится проверка.

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Тосненский район ДТП Гладкое Ленинградская область

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