Ленинградская область заняла 63-е место в рейтинге регионов России по доступности жилья, следует из данных исследования РИА Новости.

Чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, семье с одним ребенком потребуется минимум 5,5 лет. При этом средняя стоимость подобного жилья в Ленобласти составила 8,6 млн рублей.

Первое место в рейтинге заняли Мурманская область и ХМАО, где семье с одним ребенком придется копить на квартиру 2,1 года. Следом идут Ненецкий автономный округ (2,2 года), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,3 года) и Магаданская область (2,6 года). Рейтинг замыкает Крым (13,5 года), Севастополь (13,1 года) и Дагестан (12,1 года).

В среднем по России стоимость квадратного метра на вторичном рынке за год выросла на 9,3%. Медианные зарплаты выросли на 17%, а сумма вкладов — на 13%. При этом ставки депозитам снизились с 18,28% до 11,64%.