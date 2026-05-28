В ожидании помощи специалистов туристы поливали нерпенка водой из чайника.

В Карелии отдыхающие спасли обессиленного детеныша нерпы, который был найден на берегу Ладожского озера. Сейчас малыш находится в заботливых руках специалистов в Петербурге.

Туристы обнаружили истощенное животное в Лахденпохском районе. Поняв, что малыш находится в беде, люди связались со специалистами Фонда друзей балтийской нерпы. Следуя рекомендациям, туристы бережно перенесли нерпу с дикого участка и временно поместили в небольшое углубление.

Прибытия транспорта из Петербурга нерпочка ожидала в яме (чтоб не убежала и не потерялась). Поливание из чайника нужно было для охлаждения животного перед транспортировкой», – рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.

Сейчас жизни малыша ничего не угрожает, он находится под присмотром.