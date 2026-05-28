Согласно исследованию* ВТБ, проведённому экспертами в преддверии ПМЭФ-2026, около трети работающих петербуржцев хотели бы получать заработную плату еженедельно. Главная причина – лучшее управление повседневными расходами и повышение финансовой стабильности.
Согласно данным опроса, 60% жителей Петербурга и Ленинградской области получают зарплату два раза в месяц, еще 17% – раз в месяц. Еженедельно или ежедневно выплаты не получает практически никто, а около 10% – по факту выполненных работ. Однако многие хотели бы получать зарплату чаще, чем на данный момент. Около трети респондентов предпочли бы еженедельные выплаты.
Комментарий по результатам опроса дал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин:
«Запрос россиян на более частую выплату зарплаты – это рациональный ответ на устройство повседневных финансов. Расходы возникают каждый день, а выплаты – в основном раз в месяц или два. Синхронизация этих двух графиков позволяет человеку лучше планировать бюджет без кассовых разрывов».
*опрос, май 2026г., выборка 1 500 человек, 18–65 лет, города 100К+, Россия