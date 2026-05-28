Традиционно редакция ivbg.ru следит за комментариями пользователей в сети, касающихся качества мобильной связи в регионе. На этот раз отзывы коснулись обновления инфраструктуры в десяти районах Санкт-Петербурга.

Как отмечают в сети, на данных направлениях улучшилась скорость мобильного интернета и стабильность соединения. Пользователи обратили внимание на позитивные изменения в Невском, Адмиралтейском, Приморском, Василеостровском, Красногвардейском, Московском, Колпинском, Пушкинском, Выборгском и Курортном районах. Ускорение затронуло как густонаселённые жилые кварталы, так и популярные зелёные зоны: сады «Олимпия», территорию у Дворца Юсуповых, парки «Озеро Долгое», «Малиновка», «Город Героев», «Сосновка», а также Ржевский и Юнтоловский лесопарки.

За комментариями мы обратились к экспертам МТС. Как сообщили в пресс-службе компании, в преддверии летнего сезона инженеры развернули десятки новых базовых станций стандарта LTE в северных, южных и прибрежных районах, историческом центре и на восточной окраине города. Для увеличения пропускной способности оператор задействовал все доступные диапазоны частот — от 800 МГц до 2600 МГц. Проведённые технические работы позволили разгрузить сеть и подготовить её к сезонным нагрузкам.

«Параллельно с подготовкой к высокому туристическому сезону мы значительно обновляем инфраструктуру на Северо-Западе: продолжаем работы по установке нового высокопроизводительного отечественного оборудования на транспортных сетях в Петербурге и Ленобласти. Масштабный проект поможет увеличить пропускную способность сети, повысить надёжность инфраструктуры в

регионе, переведёт мониторинг и контроль управления трафиком на новый технологический уровень», — отмечает директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

