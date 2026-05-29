weather 6.5°
$ 71.37
83.69

Главная / Новости / В Приозерском районе запустили модульную станцию водоподготовки

Новости Социум

В Приозерском районе запустили модульную станцию водоподготовки

Новый объект функционирует в поселке Ромашки.

В Приозерском районе запустили модульную станцию водоподготовки - Новый объект функционирует в поселке Ромашки.
Фото: Леноблводоканал

В поселке Ромашки Приозерского района запустили новую модульную станцию водоподготовки. Об этом рассказали в «Леноблводоканале».

Новый объект позволил обеспечить качественной водой свыше 1,3 тысяч человек. Производительность станции составила 500 кубометров в сутки.

«Готовые блочные модули изготовили на заводе, привезли и смонтировали прямо на площадке. Леноблводоканал продолжает внедрять модульные решения для небольших населенных пунктов. До конца 2026 года в Ленинградской области запланирована установка еще 15 станций водоподготовки», — заявили на предприятии.

Вам будет интересно
Дополнительные поезда между Петербургом и Москвой запустят на День России
На выходные в честь Дня России между Москвой и Петербургом будут ходить дополнительные поезда. Они будут курсировать с 12 по 14 июня. Фото: freepik Из...
29.05.2026
113

Теги

Леноблводоканал Приозерский район
Новости Происшествия Главное

Шесть человек пострадали на дорогах Ленобласти за сутки

Более 70 аварий зафиксировано в регионе за четверг.

Шесть человек пострадали на дорогах Ленобласти за сутки - Более 70 аварий зафиксировано в регионе за четверг.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области/ Архив

За минувшие сутки в Ленинградской области произошло 71 авария. Об этом 29 мая передает региональное управление ГАИ.

В результате четырех аварий травмы получили шесть человек, в том числе ребенок. Погибших нет.

В Петербурге за четверг в результате 10 ДТП восемь взрослых и один несовершеннолетний. Один человек погиб.   Всего в городе за сутки произошло 283 аварии.

Вам будет интересно
На АЗС с 1 июня запретят пользоваться телефоном - СМИ
С 1 июня на автозаправках ужесточаются противопожарные правила. Теперь разговаривать по телефону у колонки вне салона автомобиля будет запрещено. Искл...
29.05.2026
141

Теги

аварии Ленобласть

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться