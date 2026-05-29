В поселке Ромашки Приозерского района запустили новую модульную станцию водоподготовки. Об этом рассказали в «Леноблводоканале».
Новый объект позволил обеспечить качественной водой свыше 1,3 тысяч человек. Производительность станции составила 500 кубометров в сутки.
«Готовые блочные модули изготовили на заводе, привезли и смонтировали прямо на площадке. Леноблводоканал продолжает внедрять модульные решения для небольших населенных пунктов. До конца 2026 года в Ленинградской области запланирована установка еще 15 станций водоподготовки», — заявили на предприятии.