Более 70 аварий зафиксировано в регионе за четверг.

За минувшие сутки в Ленинградской области произошло 71 авария. Об этом 29 мая передает региональное управление ГАИ.

В результате четырех аварий травмы получили шесть человек, в том числе ребенок. Погибших нет.

В Петербурге за четверг в результате 10 ДТП восемь взрослых и один несовершеннолетний. Один человек погиб. Всего в городе за сутки произошло 283 аварии.