С 1 июня дети смогут ездить на поездах без взрослых

С 1 июня дети в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать без сопровождения взрослых более чем по 20 маршрутам. Об этом сообщили в компании РЖД.

За юным пассажиром будут следить начальник поезда и проводники. На станции назначения ребенка передадут встречающему лицу. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо оформить заявку в билетной кассе не позднее, чем за трое суток до поездки. При посадке в поезд нужно предъявить документ, удостоверяющий личность приобретателя билета, оригинал и две копии заявления об ответственности за перевозку, которые выдаются в кассе, и квитанцию об оплате за услугу.

Ранее услуга «Сопровождение детей» была доступна только в поездах «Сапсан», она появилась в 2013 году.

С 1 июня Соцфонд России начнет принимать заявления на семейную выплату

Родители двух и более детей смогут оформить дополнительную поддержку через механизм ежегодной семейной выплаты. Заявление принимается с 1 июня до 1 октября 2026 года.

Подать заявление можно на портале «Госуслуги» или в отделении Соцфонда. При назначении выплаты будут применяться механизмы социального казначейства, поэтому в большинстве случаев дополнительных справок не потребуется.

После получения заявления уплаченный в 2025 году налог будет пересчитан по ставке 6%, и разницу Социальный фонд вернет гражданину единым платежом.

Под действие семейной выплаты подпадают родители, которые в 2025 году работали по трудовым или гражданско-правовым договорам как физлица, или несли службу, а также индивидуальные предприниматели, которые выплачивали налог на доходы физических лиц по общей системе налогообложения. Получить поддержку смогут также граждане РФ, постоянно проживающие в России, при условии, что дети также имеют гражданство РФ и живут на территории страны.

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
