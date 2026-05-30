С 1 июня дети в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать без сопровождения взрослых более чем по 20 маршрутам. Об этом сообщили в компании РЖД.

За юным пассажиром будут следить начальник поезда и проводники. На станции назначения ребенка передадут встречающему лицу. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо оформить заявку в билетной кассе не позднее, чем за трое суток до поездки. При посадке в поезд нужно предъявить документ, удостоверяющий личность приобретателя билета, оригинал и две копии заявления об ответственности за перевозку, которые выдаются в кассе, и квитанцию об оплате за услугу.

Ранее услуга «Сопровождение детей» была доступна только в поездах «Сапсан», она появилась в 2013 году.