Ленинградских волонтёров приглашают стать лицом добровольчества региона

Комитет по молодёжной политике Ленинградской области объявил о старте конкурса среди добровольцев, победители которого станут лицом волонтёрского движения региона.

Их фотографии появятся на баннерах и цифровых экранах, размещённых по всей Ленинградской области.

Принять участие могут волонтёры в возрасте от 14 лет, которые не становились победителями конкурса в прошлом году. Для участия необходимо заполнить форму до 24 июня включительно. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Подробности по ссылке.

В Энколово в июне пройдет первый фестиваль «КониФест»

В Ленобласти с 12 по 14 июня состоится первый конный фестиваль «КониФест».

Фестиваль пройдет на территории конноспортивного клуба «Приор» во Всеволожском районе. Гостей ждут выступления конных театров, показательные номера мастеров джигитовки и вольтижировки, а также возможность познакомиться с различными породами лошадей и пообщаться с животными в контактных конюшнях.

Фото: пресс-служба фестиваля «КониФест»

Отдельная программа подготовлена для детей. Для самых маленьких гостей организуют «Остров детства» с мастер-классами, аквагримом и интерактивными площадками. Для ребят постарше будут работать зона активных развлечений с надувной полосой препятствий, батутами, тарзанкой и каруселью. 12 июня на фестивале также состоится открытый чемпионат по хоббихорсингу.

Спортивная часть программы включает соревнования по конкуру. Участники будут преодолевать препятствия высотой от 90 до 110 сантиметров, а также поборются за победу в состязаниях на мощность прыжка.

Кроме того, гостей фестиваля ожидает большая гастрономическая зона. Организаторы обещают дегустации блюд полевой и национальной кухни.

