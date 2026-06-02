Жительница Всеволожска предстанет перед судом по делу о незаконном обороте наркотиков и легализации преступного дохода.

По версии следствия, 43-летняя обвиняемая получала и хранила крупные партии запрещенных веществ, фасовала их, а затем раскладывала по тайникам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Координаты закладок она размещала на площадке в даркнете.

Женщину задержали во время оперативно-розыскных мероприятий. В ее рюкзаке нашли около 100 свертков с наркотиками и психотропными веществами. Также правоохранители установили местонахождение 15 закладок.

Всего из незаконного оборота, в том числе по месту жительства, изъято свыше 1,5 кг различных наркотических средств и психотропных веществ. Незаконный доход в виде криптовалюты обвиняемая конвертировала в российские рубли, легализовав более 1,5 млн рублей.