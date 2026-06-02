Студент третьего курса Гатчинского государственного университета Павел Негруца занял первое место в командном зачёте по компетенции «Кибериммунная автономность» на всероссийском чемпионате «Профессионалы», который завершился в Нижнем Новгороде.

В соревнованиях участвовали более 10 тысяч человек из 89 регионов России и 19 дружественных государств.

Компетенция Павла — «Кибериммунная автономность» — предполагает создание безопасных цифровых систем, способных работать и противостоять злоумышленникам без постоянного участия человека. Вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин отметил, что через такие практические проверки знаний на новый уровень выходит система образования и подготовки кадров.

«Павел успешно прошёл путь настоящего профессионала: от блестящего выступления на региональном этапе чемпионата до завоевания почётного первого места. Поздравляю нашего студента и его наставника — преподавателя факультета цифровых технологий университета Вадима Лебедева», — подчеркнул Кялин.

Напомним, что на территории области на базе «Учебно-методического центра» Ленобласти появится центр подготовки молодых профессионалов к WorldSkills.