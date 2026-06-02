weather 11.2°
$ 72.56
84.61

Главная / Для души / Студент из Гатчины Павел Негруца победил в чемпионате «Профессионалы»

Для души Новости

Студент из Гатчины Павел Негруца победил в чемпионате «Профессионалы»

Студент третьего курса Гатчинского государственного университета Павел Негруца занял первое место в командном зачёте по компетенции «Кибериммунная автономность» на всероссийском чемпионате «Профессионалы», который завершился в Нижнем Новгороде.

Студент из Гатчины Павел Негруца победил в чемпионате «Профессионалы» - Студент третьего курса Гатчинского государственного университета Павел Негруца занял первое место в
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

В соревнованиях участвовали более 10 тысяч человек из 89 регионов России и 19 дружественных государств.

Компетенция Павла — «Кибериммунная автономность» — предполагает создание безопасных цифровых систем, способных работать и противостоять злоумышленникам без постоянного участия человека. Вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин отметил, что через такие практические проверки знаний на новый уровень выходит система образования и подготовки кадров.

«Павел успешно прошёл путь настоящего профессионала: от блестящего выступления на региональном этапе чемпионата до завоевания почётного первого места. Поздравляю нашего студента и его наставника — преподавателя факультета цифровых технологий университета Вадима Лебедева», — подчеркнул Кялин.

Напомним, что на территории области на базе «Учебно-методического центра» Ленобласти появится центр подготовки молодых профессионалов к WorldSkills. 

Теги

Гатчина Молодые профессионалы
Новости Социум Главное

Ленобласть вошла в топ-5 регионов России по роботизации производства

ленобласть
Фото: lenobl.ru

Ленинградская область занимает 4-е место в России по внедрению промышленных роботов. Регион усиливает работу с компаниями после указа Владимира Путина о расширении роботизации, подписанного в мае 2024 года. К 2030 году Россия должна войти в топ-25 стран по этому направлению.

О региональном опыте рассказал вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егор Мищеряков.

В качестве успешных примеров он назвал завод «Айкон Тайерс» во Всеволожске, где выпускают шины, и новый склад Wildberries в Тосненском районе, который скоро начнет работу.

На этих площадках роботы берут на себя простые и однообразные задачи. Они помогают перевозить товары по складу, сортировать продукцию, ускорять процессы и снижать нагрузку на сотрудников.

Вам будет интересно
Ленобласть заняла 14 место в рейтинге регионов России по благосостоянию семей
Фото: lenobl.ru Ленинградская область заняла 14-е место в рейтинге регионов России по уровню благосостояния семей в 2025 году. Рейтинг подготовлен РИА...
01.06.2026
272

Теги

роботизация Россия Ленинградская область

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году

09:49 01.06.2026

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю

06:41 01.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться