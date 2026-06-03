Средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили в регионах России 354 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
Дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, в московском регионе, в Краснодарском крае, в Республике Крым и над акваторией Азовского моря.
В Енакиево украинский БПЛА атаковал рейсовый автобус «Москва — Симферополь». Предварительно, погибли семь мирных граждан, еще 11 пострадали, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о 50 сбитых БПЛА над регионом. Боевая работа продолжается.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили на подлете к городу 22 БПЛА.