В Ленобласти 2 июня простились с тремя участниками специальной военной операции Георгием Жекю из Приозерского района, Сергеем Хихичем из Тихвинского района и Денисом Гусевым из Кировского района.

Георгий Жекю родился 17 февраля 1993 года. Он был призван в рамках частичной мобилизации и проходил службу в должности старшего разведчика мотострелкового отделения. Гвардии ефрейтор погиб 21 мая 2026 года.

Сергей Хихич родился в Тихвине в 1974 году. Он трудился на предприятиях родного города и района. 15 ноября 2024 года мужчина заключил контракт с Минобороны России. Сергей Хихич погиб 28 ноября 2024 года.

Денис Гусев родился в Кировске в 1980 году, окончил школу и профессиональное училище №23 по специальности «автомеханик». Он был одним из активных предпринимателей города. Он погиб 22 мая 2026 года.