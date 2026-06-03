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354 украинских БПЛА уничтожили за ночь над регионами РФ

Средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили в регионах России 354 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.

беспилотники
Фото: Минобороны

Дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, в московском регионе, в Краснодарском крае, в Республике Крым и над акваторией Азовского моря.

В Енакиево украинский БПЛА атаковал рейсовый автобус «Москва — Симферополь». Предварительно, погибли семь мирных граждан, еще 11 пострадали, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. 

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Новости СВО

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Денис Гусев родился в Кировске в 1980 году, окончил школу и профессиональное училище №23 по специальности «автомеханик». Он был одним из активных предпринимателей города. Он погиб 22 мая 2026 года.

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