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Новости Происшествия

Машина сбила трехлетнего мальчика на беговеле во дворе дома в поселке Советский

ДТП произошло вечером 2 июня во дворе дома в поселке Советский Выборгского района Ленобласти.

Видео: Дорожный инспектор, ВК

На кадрах, опубликованных «Дорожным инспектором» в ВК, видно, что мальчик играл с другими детьми около подъезда, за ними присматривали взрослые. В один момент ребенок укатил на беговеле к машинам на парковке и сразу поехал назад, резко выскочив на дорогу. В этот момент его сбила 43-летняя женщина за рулем Kia Rio.

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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сбила ребенка Ленобласть Советский поселок Советский
Новости Социум Главное

Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти до вечера 4 июня

В регионе пройдут дожди с грозой. Также ожидается туман.

Гидрометцентр России ввел предупреждение о непогоде в Ленинградской области до вечера четверга. В этот период в регионе пройдут дожди с грозой, также местами ожидается туман.

«Туман. Период предупреждения с 00 ч. 04 июня до 08 ч. 04 июня. Местами туман», — указано в сообщении.

Экстренное предупреждение по грозе будет действовать с 12 до 20 часов 4 июня.

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Фото на миниатюре: magnific

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штормовое предупреждение Гидрометцентр России

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