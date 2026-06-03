ДТП произошло вечером 2 июня во дворе дома в поселке Советский Выборгского района Ленобласти.
Видео: Дорожный инспектор, ВК
На кадрах, опубликованных «Дорожным инспектором» в ВК, видно, что мальчик играл с другими детьми около подъезда, за ними присматривали взрослые. В один момент ребенок укатил на беговеле к машинам на парковке и сразу поехал назад, резко выскочив на дорогу. В этот момент его сбила 43-летняя женщина за рулем Kia Rio.
Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.