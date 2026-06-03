В ночь со 2 на 3 июня Украина нанесла массированный удар по Ленинградской области и Санкт-Петербургу, который был приурочен к открытию Петербургского международного экономического форума. Наличие иностранных делегаций не повлияло на действия Киева.

Сенатор РФ от Ленинградкой области Сергей Перминов рассказал, что киевский режим пользуется полным расположением европейских лидеров в том, что касается ударов по территории России.

«Как Ленинградская область, так и Санкт-Петербург подвергаются атакам, элементом которых является использование воздушного пространства прибалтийских государств. Они фактически им содействуют», – сказал Сергей Перминов

Сенатор считает, что попытка помешать проведению ПМЭФ очевидна. Это не только стремление дестабилизировать обстановку, но и желание продемонстрировать гостям, что контакты с Россией являются небезопасными и нецелесообразными.

При этом форум продолжает работать по своему графику. Риски безопасности учитываются, но запугать Россию никому не удастся.

«Наша армия ежедневно ведет боевую работу в очень непростых условиях. Не стоит забывать, что нам противостоит индустриальная мощь всего западного мира. Возможно, ее результаты не всегда имеют медийный резонанс и не всеми воспринимаются как достаточные, но они ощутимы для противника. Ответ на его террористические атаки обязательно будет дан», – подытожил резюмировал Сергей Перминов