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Сергей Перминов об ударах Украины по Петербургу и Ленобласти: «Попытка помешать проведению ПМЭФ очевидна»

В ночь со 2 на 3 июня Украина нанесла массированный удар по Ленинградской области и Санкт-Петербургу, который был приурочен к открытию Петербургского международного экономического форума. Наличие иностранных делегаций не повлияло на действия Киева.

Сенатор РФ от Ленинградкой области Сергей Перминов рассказал, что киевский режим пользуется полным расположением европейских лидеров в том, что касается ударов по территории России.

«Как Ленинградская область, так и Санкт-Петербург подвергаются атакам, элементом которых является использование воздушного пространства прибалтийских государств. Они фактически им содействуют», – сказал Сергей Перминов

Сенатор считает, что попытка помешать проведению ПМЭФ очевидна. Это не только стремление дестабилизировать обстановку, но и желание продемонстрировать гостям, что контакты с Россией являются небезопасными и нецелесообразными.

При этом форум продолжает работать по своему графику. Риски безопасности учитываются, но запугать Россию никому не удастся.

«Наша армия ежедневно ведет боевую работу в очень непростых условиях. Не стоит забывать, что нам противостоит индустриальная мощь всего западного мира. Возможно, ее результаты не всегда имеют медийный резонанс и не всеми воспринимаются как достаточные, но они ощутимы для противника. Ответ на его террористические атаки обязательно будет дан», – подытожил резюмировал Сергей Перминов

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Теги

Сергей Перминов Украина Россия пмэф
Новости Экономика

Петербург занял седьмое место в списке регионов России по уровню доходов семей

Исследование подготовило РИА «Новости». Рейтинг основан на данных о медианных зарплатах и прожиточных минимумах. Как сообщает «Петроград», эксперты оценивали, сколько денег может остаться у семьи после минимальных расходов.

В среднестатистической петербургской семье с двумя детьми и двумя работающими родителями потенциальный свободный остаток составляет 70,2 тысячи рублей в месяц Это заметно выше среднего показателя по России. В целом по стране у аналогичной семьи после минимальных расходов остается 51,5 тысячи рублей, то есть на 19 тысяч рублей меньше.

Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где у семьи с двумя детьми после минимальных расходов может оставаться 141,4 тысячи рублей. Далее идут Ханты-Мансийский автономный округ со 102,6 тысячи рублей, Магаданская область с 94,9 тысячи рублей и Москва с 84,6 тысячи рублей.

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