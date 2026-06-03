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Особо охраняемые природные территории Ленобласти готовы встречать гостей

Специалисты провели комплексную подготовку ООПТ региона к туристическому сезону.

Особо охраняемые природные территории Ленобласти готовы встречать гостей - Специалисты провели комплексную подготовку ООПТ региона к туристическому сезону.
Фото: Дирекция ООПТ Ленинградской области

Инфраструктура особо охраняемых природных территорий Ленинградской области готова к летнему сезону. Специалисты привели в порядок аншлаги, информационные щиты и другие объекты в заповедных зонах для комфорта гостей. Об этом рассказали в региональной Дирекции ООПТ.

Так, в мае необходимые работы прошли в в памятниках природы «Староладожский» и «Нижневолховский», а также в заказнике «Кургальский», где огнем был поврежден настил. Тем временем в заказнике «Котельский» отремонтировали шлагбаум, а природном парке «Токсовский» демонтировали самодельные кострища

Также рабочие проведут ремонтные работы в заказниках «Гладышевский», «Лисинский» и на территории памятника природы «Усадьба Рерихов».

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02.06.2026
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Теги

Дирекция ООПТ Ленинградской области туристический сезон
Новости Социум

В Ленинградской области подписали контракты на ремонт объектов теплоснабжения

В регионе полностью завершено заключение контрактов на ремонт объектов теплоснабжения и котельных.

Председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов 2 июня сообщил о заключении контрактов на подготовку инфраструктуры теплоснабжения  к зимнему периоду.

Ежегодно в регионе необходимо ремонтировать около 4% всех теплосетей региона, что позволяет снижать уровень их износа. Реализация этих мер ведется в муниципальных образованиях на условиях софинансирования.

«По электросетевому хозяйству в регионе процент износа также постепенно уменьшается, в том числе благодаря привлечению федеральных средств на ремонт и замену сетей. Количество аварий на электросетях за прошедший год сократилось на 15%. В планах сетевых компаний на 2026 год - ремонт ВЛ 35 кВ и выше общей протяженностью около 300 км», - добавил Сергей Морозов в ходе пресс-конференции «Интерфакс».

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Теги

теплоснабжение

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