Специалисты провели комплексную подготовку ООПТ региона к туристическому сезону.

Инфраструктура особо охраняемых природных территорий Ленинградской области готова к летнему сезону. Специалисты привели в порядок аншлаги, информационные щиты и другие объекты в заповедных зонах для комфорта гостей. Об этом рассказали в региональной Дирекции ООПТ.

Так, в мае необходимые работы прошли в в памятниках природы «Староладожский» и «Нижневолховский», а также в заказнике «Кургальский», где огнем был поврежден настил. Тем временем в заказнике «Котельский» отремонтировали шлагбаум, а природном парке «Токсовский» демонтировали самодельные кострища

Также рабочие проведут ремонтные работы в заказниках «Гладышевский», «Лисинский» и на территории памятника природы «Усадьба Рерихов».