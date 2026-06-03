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Новости Социум

Почти сотня малышей родилась в Ленинградском перинатальном центре за неделю

В медучреждении зарегистрировано рождение 93 младенцев. Среди них три пары двойняшек.

В период с 27 мая по 3 июня в Ленинградском областном перинатальном центре родились 93 младенца. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

Так, за неделю на свет появились 49 девочек и 44 мальчика. При этом 26 рожениц выбрали именно центр для появления на свет своих третьих и последующих детей. Коллектив перинатального центра поздравил родителей с пополнением, пожелав новорожденным крепкого здоровья и благополучия.

«Поздравляем всех наших мамочек и их семьи с рождением!», — обратились в медучреждении.

Фото на миниатюре: magnific

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Ленинградский областной перинатальный центр
Новости Экономика

Новый животноводческий комплекс ГК «ЭкоНива» на 3,5 тысячи голов построят в Волосовском районе

На ПМЭФ подписано соглашение о строительстве нового животноводческого комплекса в Волосовском районе Ленинградской области. Инвестором выступает ГК «ЭкоНива». Комплекс на 3,5 тысячи голов дойного стада обеспечит региону более 40 тысяч тонн натурального молока в год.

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что новый комплекс привлечёт миллиарды рублей инвестиций.

«Вы уже крупнейший производитель сырого молока в России. Для региона очень важно, когда приходят такие инвесторы и партнёры. Мы не подведём», — отметил глава региона.

На предприятии будет создано более 100 рабочих мест. Ежегодные налоговые отчисления в бюджет составят 140 миллионов рублей.

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Напомним, чтов Ленобласти выдается порядка 50 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Помощь в заполнении грантовых заявок — в Агентстве АПК Ленобласти.

Теги

Волосовский район пмэф ПМЭФ-2026 Александр Дрозденко

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