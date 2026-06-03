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Новости Экономика

«АГРОИМПЭКС» инвестирует 700 млн рублей в расширение переработки орехов и сухофруктов в Ломоносовском районе

На ПМЭФ губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «АГРОИМПЭКС» Сергей Хаеш подписали соглашение, согласно которому компания построит в Ломоносовском районе новый производственно-складской комплекс. Он увеличит мощность переработки сухофруктов и орехов на 4,8 тысячи тонн готовой продукции в год.

Губернатор подчеркнул, что агропромышленный комплекс является одним из столпов экономики региона. Он также выразил уверенность, что проект будет успешно реализован, поблагодарив компанию за сотрудничество.

«Это не только производство местной продукции, но и всё, что связано с переработкой, которая востребована не только на потребительском рынке нашей агломерации, но и для расширения объёмов несырьевого экспорта. Сегодняшнее соглашение с «АгроИмпексом» на 700 миллионов рублей — это как раз расширение производственных и складских мощностей по переработке и консервации фруктов, орехов, производству продукции, а также завоевание новых рынков сбыта», — отметил Александр Дрозденко. 

Проект предусматривает строительство комплекса площадью 11 тысяч квадратных метров. Объём инвестиций составит 700 миллионов рублей. Будет создано 134 новых рабочих места. Выход на проектную мощность запланирован на 2030 год.

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Александр Дрозденко Ломоносовский район пмэф ПМЭФ-2026 АГРОИМПЭКС
Новости Экономика

Новый животноводческий комплекс ГК «ЭкоНива» на 3,5 тысячи голов построят в Волосовском районе

На ПМЭФ подписано соглашение о строительстве нового животноводческого комплекса в Волосовском районе Ленинградской области. Инвестором выступает ГК «ЭкоНива». Комплекс на 3,5 тысячи голов дойного стада обеспечит региону более 40 тысяч тонн натурального молока в год.

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что новый комплекс привлечёт миллиарды рублей инвестиций.

«Вы уже крупнейший производитель сырого молока в России. Для региона очень важно, когда приходят такие инвесторы и партнёры. Мы не подведём», — отметил глава региона.

На предприятии будет создано более 100 рабочих мест. Ежегодные налоговые отчисления в бюджет составят 140 миллионов рублей.

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Напомним, чтов Ленобласти выдается порядка 50 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Помощь в заполнении грантовых заявок — в Агентстве АПК Ленобласти.

Теги

Волосовский район пмэф ПМЭФ-2026 Александр Дрозденко

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