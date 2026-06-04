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Бедность среди многодетных семей в России снизилась в 2,5 раза за пять лет

За последние пять лет бедность среди многодетных семей в России сократилась в 2,5 раза - с 38,1% до 16,2%.

Бедность среди многодетных семей в России снизилась в 2,5 раза за пять лет - Общий уровень бедности также снизился — с 12,2% до 6,7%.
Фото: freepik.

Общий уровень бедности также снизился — с 12,2% до 6,7%. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на зампредседателя Счетной палаты Галину Изотову.

Материнский капитал остается наиболее востребованным инструментом поддержки семей с детьми. Более 15 миллионов семей уже получили эту меру поддержки. Зампред Счетной палаты также напомнила, что с 2026 года для семей с двумя и более детьми введен налоговый вычет – возврат части уплаченного за год НДФЛ.

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Теги

Россия многодетные семьи Счетная палата Бедность
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В Петербурге запустили бесплатные речные экскурсии для пользователей MAX

В Петербурге с 4 по 29 июня запускают бесплатные экскурсии по рекам и каналам для пользователей мессенджера MAX.

В Петербурге запустили бесплатные речные экскурсии для пользователей MAX - Чтобы присоединиться к прогулке, необходимо заранее записаться через чат-бот «По каналам с MAX».
Фото: Freepik.

Чтобы присоединиться к прогулке, необходимо заранее записаться через чат-бот «По каналам с MAX». Всего подготовлено 10 различных маршрутов. Каждый рассчитан примерно на 50 человек и включает осмотр главных достопримечательностей города с воды.

Некоторые экскурсии проведут известные медийные лица, такие как Ксения Собчак, Азамат Мусагалиев и Мария Кравченко. Они расскажут о своих любимых местах в Петербурге. Кроме того, «Канал про каналы» совместно с писателем и сценаристом Александром Цыпкиным и историком Егором Яковлевым организуют литературную прогулку «БеспринцЫпный контент-мейкер XIX века».

Каждый пользователь может выбрать одну экскурсию и забронировать до четырех мест на теплоходе.

Теги

Петербург мессенджер бесплатные экскурсии Max

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