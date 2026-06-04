За последние пять лет бедность среди многодетных семей в России сократилась в 2,5 раза - с 38,1% до 16,2%.

Общий уровень бедности также снизился — с 12,2% до 6,7%. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на зампредседателя Счетной палаты Галину Изотову.

Материнский капитал остается наиболее востребованным инструментом поддержки семей с детьми. Более 15 миллионов семей уже получили эту меру поддержки. Зампред Счетной палаты также напомнила, что с 2026 года для семей с двумя и более детьми введен налоговый вычет – возврат части уплаченного за год НДФЛ.