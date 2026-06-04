На Петербургском международном экономическом форуме Правительство Ленинградской области и Сбер заключили меморандум о сотрудничестве в рамках реализации регионального проекта «Непрерывная система развития цифровых и ИИ-навыков». Документ подписали вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин, председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, и директор по работе с государственным сектором Школы программирования «Алгоритмика» Станислав Косарев.

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов по развитию цифровых навыков и информационно-коммуникационных технологий в Ленинградской области. Партнерство позволит масштабировать внедрение и образовательных программ по информатике и искусственному интеллекту на платформе «Алгоритмики» в школы региона.

Александр Кялин, вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам:

«Для нашего региона Сбер стал настоящим партнером во всех сферах жизни. От ЕКП «Ленинградская» и карты школьника, которая экономит время одним касанием, до медицинских умных тонометров и дистанционного наблюдения за пациентами — это технологии, которые помогают здесь и сейчас. И самый важный шаг — приходят Алгоритмика и программы по искусственному интеллекту. Это не просто уроки информатики. Это возможность дать ребятам цифровые навыки, с которыми они не будут отставать, а будут опережать. Спасибо партнёрам за веру в наших детей».

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Мы плотно сотрудничаем с учебными заведениями и муниципальными органами Ленинградской области. Мы хорошо знаем запросы региона и видим огромный интерес к цифровым дисциплинам. Совместно с Алгоритмикой мы уже проводили образовательные сессии по развитию навыков работы с ИИ у школьников и педагогов в Ленинградской, Мурманской, Вологодской и Псковской областях. Партнёрство со Школой программирования помогает нам готовить кадры для экономики будущего прямо сейчас, соглашение поможет реализовать еще больше образовательных проектов в регионе».

Станислав Косарев, директор по работе с государственным сектором ООО «Алгоритмика»:

«Ленинградская область уделяет большое внимание развитию современного образования и цифровых компетенций, регион рассматривает технологии и искусственный интеллект как важную часть подготовки школьников к будущему. Подписанный на ПМЭФ меморандум позволяет перейти к более широкому и системному сотрудничеству: масштабировать образовательные программы по информатике, программированию и ИИ, а также внедрения практических инструментов для работы с современными цифровыми технологиями».