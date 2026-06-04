На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и ООО «СКСР НЕДВИЖИМОСТЬ» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и владелец ООО «СКСР НЕДВИЖИМОСТЬ» Сергей Моренков.

Ключевое направление совместной работы — комплексное развитие территории поселка Громово в Приозёрском районе Ленинградской области. Проект предполагает создание на берегу Суходольского озера многофункционального загородного кластера, на территории площадью 40,4 га. Ожидается, что комплекс в Громово в перспективе станет точкой притяжения как для гостей пригорода, так и для резидентов.

Общий объем инвестиций в проект составит 10 млрд рублей. Строительство объекта планируют начать во втором полугодии 2026 года, а закончить в IV квартале 2030 года.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Развитие внутреннего туризма невозможно без системного благоустройства загородных территорий. Проект в поселке Громово — это конкретный шаг к тому, чтобы отдых в Ленинградской области стал круглогодичным, комфортным и востребованным. Вместе мы планируем создать не просто отдельную инфраструктуру, а полноценную загородную экосистему, доступную в любое время года. Благодаря таким проектам поездки за город становятся для жителей и гостей региона полноценной альтернативой другим российским и зарубежным курортам».

Сергей Моренков, владелец ООО «СКСР НЕДВИЖИМОСТЬ»:

«Мы создаем на берегу Суходольского озера не просто базу отдыха, а масштабный загородный кластер нового формата, который изменит представление о качественном отдыхе на Карельском перешейке. Стратегическое партнерство со Сбером — залог того, что этот грандиозный проект будет реализован безупречно и станет яркой точкой притяжения на туристической карте России».