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Новости Происшествия

Молодой человек получил реальный срок за хищение товаров на 1000 рублей в Лужском районе

За попытку грабежа в магазине 24-летнего жителя Лужского района приговорили к 2,5 года колонии общего режима. Суд признал мужчину виновным в попытке грабежа с применением насилия.

Все случилось 2 апреля в торговом зале магазина в Луге. Молодой человек набрал товаров на 1,3 тысячи рублей и попытался уйти, не оплатив покупки. Когда сотрудник магазина попытался ему помешать, мужчина применил насилие.

Среди товаров, которые приглянулись осужденному, были продукты и шампунь. На краже мужчину ловят не впервые, однако предыдущая судимость уже была погашена. Суд назначил ему 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

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Лужский район Ленинградская область
Новости Происшествия

Росгвардейцы вернули матери сбежавшего от нее сына в Петербурге

Росгвардейцы вернули матери 3-летнего ребенка, который ушел с детской площадки в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Взволнованная женщина обратилась к сотрудникам вневедомственной охраны во 2-й половине дня. Она рассказала, что гуляла с детьми на площадке и на время отвлеклась на старшего ребенка. В этот момент младший сын убежал.

Росгвардейцы получили приметы мальчика и сразу начали поиски. Ребенка нашли на перекрестке. Мальчик собирался перебежать дорогу в неположенном месте.

Сотрудники Росгвардии остановили его, успокоили и передали матери. Женщина поблагодарила росгвардейцев за помощь и профессионализм.

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