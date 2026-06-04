За попытку грабежа в магазине 24-летнего жителя Лужского района приговорили к 2,5 года колонии общего режима. Суд признал мужчину виновным в попытке грабежа с применением насилия.

Все случилось 2 апреля в торговом зале магазина в Луге. Молодой человек набрал товаров на 1,3 тысячи рублей и попытался уйти, не оплатив покупки. Когда сотрудник магазина попытался ему помешать, мужчина применил насилие.

Среди товаров, которые приглянулись осужденному, были продукты и шампунь. На краже мужчину ловят не впервые, однако предыдущая судимость уже была погашена. Суд назначил ему 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.