Российские блогеры Антон Форсаж, Big Russian Boss, Ян Дилан и Екатерина Тюрина примут участие в проекте «Медиа Гонки 2026» на автодроме «Игора Драйв». Мероприятие автодрома и «ВКонтакте» пройдет в рамках фестиваля ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026.

Фото: пресс-служба ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026

«Медиа Гонки» станут продолжением проекта «Медиа Дрифт». В 2025 году Big Russian Boss прошел в нем путь от первых тренировок до выступления на этапе RDS Open на ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв.

Первое испытание состоится 17 июля. Участников ждут заезды на болидах Tatuus F4-T421. Пилотам предстоит управлять легкими и максимально отзывчивыми машинами без систем помощи. Болидам доступны гоночные слики и скорость до 160 км/ч в поворотах.

Вторым испытанием ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026 станет дрифт. Это дисциплина, где важны скорость, точность, стиль и мастерство управления автомобилем в управляемом заносе».

Финальное испытание «Медиа Гонок» пройдет 19 июля. Блогеры примут участие в дрэг-рейсинге на прямой старт-финиш шоссейно-кольцевой трассы автодрома «Игора Драйв».

Соревнования проведут в формате гандикапа. Перед заездом каждый участник должен будет назвать время, за которое планирует преодолеть дистанцию. Разница между заявленными временами соперников станет задержкой старта для более быстрой машины.