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Новости Социум

Антон Форсаж, Big Russian Boss и Екатерина Тюрина сядут за руль болидов на фестивале ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026

Российские блогеры Антон Форсаж, Big Russian Boss, Ян Дилан и Екатерина Тюрина примут участие в проекте «Медиа Гонки 2026» на автодроме «Игора Драйв». Мероприятие автодрома и «ВКонтакте» пройдет в рамках фестиваля ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026.

Фото: пресс-служба ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026

«Медиа Гонки» станут продолжением проекта «Медиа Дрифт». В 2025 году Big Russian Boss прошел в нем путь от первых тренировок до выступления на этапе RDS Open на ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв.

Первое испытание состоится 17 июля. Участников ждут заезды на болидах Tatuus F4-T421. Пилотам предстоит управлять легкими и максимально отзывчивыми машинами без систем помощи. Болидам доступны гоночные слики и скорость до 160 км/ч в поворотах.

Вторым испытанием ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026 станет дрифт. Это дисциплина, где важны скорость, точность, стиль и мастерство управления автомобилем в управляемом заносе».

Финальное испытание «Медиа Гонок» пройдет 19 июля. Блогеры примут участие в дрэг-рейсинге на прямой старт-финиш шоссейно-кольцевой трассы автодрома «Игора Драйв».

Соревнования проведут в формате гандикапа. Перед заездом каждый участник должен будет назвать время, за которое планирует преодолеть дистанцию. Разница между заявленными временами соперников станет задержкой старта для более быстрой машины.

«В прошлом году я участвовал в проекте «Медиа Дрифт» и прошел путь от тренировок до участия в этапе RDS Open. В этом году задача еще сложнее, ведь испытаний теперь три. Все три дисциплины очень непохожи друг на друга. Будет жарко!», – поделился Big Russian Boss.

Теги

Игора Драйв Медиа Гонки 2026
Новости Социум

Участников СВО бесплатно обучат востребованной профессии в Мультицентре социальной и трудовой интеграции

Мультицентр социальной и трудовой интеграции продолжает набор на обучение по программе переподготовки «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом». Курс пройдет с 22 июня по 21 августа.

На обучение приглашают участников СВО и членов их семей. За 2 месяца интенсивной практики слушатели освоят работу с современным оборудованием и научатся выполнять качественные швы на разных типах металлов. На время обучения предусмотрены бесплатное проживание и питание.

После завершения курса участникам помогут с трудоустройством. В Мультицентре отмечают, что сварщики остаются востребованными специалистами по всей России, включая Ленинградскую область, а профессия дает возможность рассчитывать на конкурентную оплату труда.

Программа построена на практике и проходит при поддержке опытных наставников. Количество мест ограничено. Записаться на обучение и получить консультацию можно по телефонам: +7 (921) 311-34-45, +7 (921) 377-47-47.

Теги

Мультицентр социальной и трудовой интеграции Ленинградская область

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