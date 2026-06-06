Движение в направлении Большой Ижоры временно перекрыто.

Жителей Ленинградской области предупредили о приостановке транспортного сообщения «Сосновый Бор-Санкт-Петербург» в связи с перекрытием движения в направлении г.п. Большая Ижора. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В настоящий момент осуществляется движение на участке г. Ломоносов - г. Санкт-Петербург посредством пригородных электропоездов от ж/д станции Ораниенбаум и автобусного маршрута № 403 от г. Ломоносов до станции метро «Купчино»», - указано в сообщении.