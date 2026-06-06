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Над Ленинградской областью сбиты 141 БПЛА: обломки обнаружены в трех районах

Средства ПВО региона продолжают боевое дежурство.

На Ленинградскую область продолжается массированная атака вражеских беспилотников. На текущий момент уничтожен 141 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Боевая работа продолжается. Зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области. В настоящее время силами и средствами Минобороны ликвидируется возгорание недалеко от посёлка Большая Ижора», — заявил глава региона.

На фоне атак БПЛА губернатор принял решение о создании оперативного штаба.

«Все службы ГО и ЧС приведены в состояние повышенной готовности. Напоминаю, что при объявлении сигнала «Воздушная опасность» необходимо действовать в соответствии с памяткой, разработанной региональным оперативным штабом», — добавил глава региона.

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БПЛА Александр Дрозденко
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Жителей Ленобласти предупредили о приостановке транспортного сообщения "Сосновый Бор-Санкт-Петербург"

Движение в направлении Большой Ижоры временно перекрыто.

Жителей Ленинградской области предупредили о приостановке транспортного сообщения «Сосновый Бор-Санкт-Петербург» в связи с перекрытием движения в направлении г.п. Большая Ижора. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В настоящий момент осуществляется движение на участке г. Ломоносов - г. Санкт-Петербург посредством пригородных электропоездов от ж/д станции Ораниенбаум и автобусного маршрута № 403 от г. Ломоносов до станции метро «Купчино»», - указано в сообщении.

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