Средства ПВО региона продолжают боевое дежурство.
На Ленинградскую область продолжается массированная атака вражеских беспилотников. На текущий момент уничтожен 141 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Боевая работа продолжается. Зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области. В настоящее время силами и средствами Минобороны ликвидируется возгорание недалеко от посёлка Большая Ижора», — заявил глава региона.
На фоне атак БПЛА губернатор принял решение о создании оперативного штаба.
«Все службы ГО и ЧС приведены в состояние повышенной готовности. Напоминаю, что при объявлении сигнала «Воздушная опасность» необходимо действовать в соответствии с памяткой, разработанной региональным оперативным штабом», — добавил глава региона.