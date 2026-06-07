Временные ограничения движения введут на федеральных трассах Ленинградской области 7 июня из-за дорожных работ. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы пройдут сразу на нескольких ключевых магистралях региона.
Ограничения затронут трассы Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-181 «Скандинавия», А-121 «Сортавала», А-180 «Нарва», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» и некоторые подъездные маршруты.
На участках будут мыть и ремонтировать дорожные знаки, наносить разметку, косить траву, очищать проезжую часть, обрабатывать полосы отвода, устранять деформации асфальтового покрытия и герметизировать трещины.
Самый большой объем работ запланирован на трассах А-121 «Сортавала» и А-181 «Скандинавия». Там дорожники будут проводить несколько видов ремонта параллельно.
Водителей просят заранее планировать маршруты, соблюдать требования временных дорожных знаков и учитывать возможное снижение скорости на участках проведения работ.