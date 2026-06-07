Беременную четвертым ребенком 43-летнюю жительницу Тихвина с признаками сепсиса спасли врачи Ленинградского областного перинатального центра в Гатчине.

Женщину вовремя доставили в областной перинатальный центр благодаря санавиации. У пациентки уже были почечная и сердечно-сосудистая патологии. На 27-й неделе беременности у нее выявили признаки сепсиса.

Женщину с высокой температурой и обострением хронического пиелонефрита отправили в реанимацию. Врачам удалось стабилизировать состояние беременной. Сейчас ей и будущему ребенку ничего не угрожает.

Пациентка остается в палате интенсивной терапии. В ближайшее время ее планируют перевести в отделение патологии беременности для дальнейшего наблюдения.