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Новости Социум

На федеральных трассах в Ленобласти ограничат движение 7 июня

ограничено
Фото: Freepik.

Временные ограничения движения введут на федеральных трассах Ленинградской области 7 июня из-за дорожных работ. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы пройдут сразу на нескольких ключевых магистралях региона.

Ограничения затронут трассы Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-181 «Скандинавия», А-121 «Сортавала», А-180 «Нарва», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» и некоторые подъездные маршруты.

На участках будут мыть и ремонтировать дорожные знаки, наносить разметку, косить траву, очищать проезжую часть, обрабатывать полосы отвода, устранять деформации асфальтового покрытия и герметизировать трещины.

Самый большой объем работ запланирован на трассах А-121 «Сортавала» и А-181 «Скандинавия». Там дорожники будут проводить несколько видов ремонта параллельно.

Водителей просят заранее планировать маршруты, соблюдать требования временных дорожных знаков и учитывать возможное снижение скорости на участках проведения работ.

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Ленинградская область ограничено движение
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Беременную женщину с сепсисом и ее будущего ребенка спасли в Ленинградской области

Беременную четвертым ребенком 43-летнюю жительницу Тихвина с признаками сепсиса спасли врачи Ленинградского областного перинатального центра в Гатчине.

Беременную женщину с сепсисом и ее будущего ребенка спасли в Ленинградской области - Беременную четвертым ребенком 43-летнюю жительницу Тихвина с признаками сепсиса спасли врачи Ленингр
Фото: max_ru/piter_burg1/AZ6dUscwUcQ

Женщину вовремя доставили в областной перинатальный центр благодаря санавиации. У пациентки уже были почечная и сердечно-сосудистая патологии. На 27-й неделе беременности у нее выявили признаки сепсиса.

Женщину с высокой температурой и обострением хронического пиелонефрита отправили в реанимацию. Врачам удалось стабилизировать состояние беременной. Сейчас ей и будущему ребенку ничего не угрожает.

Пациентка остается в палате интенсивной терапии. В ближайшее время ее планируют перевести в отделение патологии беременности для дальнейшего наблюдения.

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