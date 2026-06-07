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Новости Социум

На дамбе в Петербурге вводят ограничения с 8 по 11 июня

Как сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, движение перед тоннелем на внутреннем кольце дамбы могут полностью останавливать с 8 по 11 июня. Ограничения возможны в транспортном отсеке Невской стороны для ввода и вывода ремонтной техники.

На дамбе в Петербурге вводят ограничения с 8 по 11 июня - Ограничения возможны в транспортном отсеке Невской стороны для ввода и вывода ремонтной техники.
Фото: канал дирекции КЗС Петербурга

Полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель по регламенту должна составлять не более 7-10 минут. Кроме того, 8 июня на судопропускном сооружении С-2 пройдет плановое маневрирование затвором. Работы проведут с 09:00 до 18:00.

Специалисты выполнят технологическое обслуживание плоского подъемно-опускного затвора. В рамках проверки его поднимут в положение «закрыто», чтобы оценить работу гидромеханического и электротехнического оборудования.

Движение автомобилей по мосту судопропускного сооружения С-2 будет идти в штатном режиме без ограничений.

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07.06.2026
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Санкт-Петербург
Новости Социум

Как проверяют на фальсификат еду в Петербурге? Рассказывает глава «Общественного контроля»

Проверки продуктов на фальсификат в Санкт-Петербурге чаще всего проводят после жалоб горожан и по товарам из низкого ценового сегмента. О том, как выбирают продукцию для лабораторных исследований, рассказал председатель организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.

По его словам, качество продуктов питания остается одной из самых обсуждаемых тем среди жителей Санкт-Петербурга. «Общественный контроль» регулярно закупает товары в магазинах города и направляет их на экспертизу.

При выборе продуктов для проверки специалисты ориентируются на жалобы покупателей. Также внимание обращают на бренды, которые уже попадали в поле зрения органов государственного надзора и контроля.

Кроме того, в повторные проверки нередко включают товары, которые ранее уже признавали некачественными. Так эксперты оценивают, изменили ли производители состав и качество продукции после замечаний.

В первую очередь специалисты проверяют продукты из низкого ценового сегмента, где риск нарушений, по их оценке, выше.

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