Как сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, движение перед тоннелем на внутреннем кольце дамбы могут полностью останавливать с 8 по 11 июня. Ограничения возможны в транспортном отсеке Невской стороны для ввода и вывода ремонтной техники.

Полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель по регламенту должна составлять не более 7-10 минут. Кроме того, 8 июня на судопропускном сооружении С-2 пройдет плановое маневрирование затвором. Работы проведут с 09:00 до 18:00.

Специалисты выполнят технологическое обслуживание плоского подъемно-опускного затвора. В рамках проверки его поднимут в положение «закрыто», чтобы оценить работу гидромеханического и электротехнического оборудования.

Движение автомобилей по мосту судопропускного сооружения С-2 будет идти в штатном режиме без ограничений.