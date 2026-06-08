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Новости Социум

В Буграх открыли новое общественное пространство «Сердце города»

Проект был реализован в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

В Буграх открыли новое общественное пространство «Сердце города» - Проект был реализован в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

В Буграх открыли новое общественное пространство «Сердце города» с детскими игровыми площадками и комфортными прогулочными парковыми зонами. Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, это первый объект, реализованный в регионе в 2026 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Здесь создали игровые площадки для детей любого возраста: от качелей и уличных батутов до лазилок и песочницы. На площадке — безопасное покрытие, по периметру — газон и деревья, лавочки и освещение», — рассказал губернатор.

Всего же на территории области в текущем году благоустроят 169 территорий, в том числе парки, аллеи, памятные места и другие объекты.

Также в регионе до 12 июня продолжается голосование за проекты благоустройства на следующий год. свой голос уже отдали  158263 человека.

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08.06.2026
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Теги

Александр Дрозденко Бугры Благоустройство в Ленобласти
Новости Социум

В деревнях Волховского района заменили 3 км водопровода по нацпроекту

Общая стоимость работ в деревнях Вындин Остров и Плотичное составила 60 миллионов рублей.

Как рассказал председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев, к новым коммуникациям подключено более 1500 местных жителей. Сети ГУП «Леноблводоканал» проложены от существующего участка трубопровода в Вындином Острове до очистных сооружений в Плотичном. Стальные трубы заменены на современные полиэтиленовые, установлено 29 колодцев, обновлена запорная арматура. Все абоненты уже подключены к новым водопроводным сетям.

Работы проводились в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке федерального бюджета.

Теги

Вындин остров Плотичное Денис Беляев Волховский район

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