Проект был реализован в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

В Буграх открыли новое общественное пространство «Сердце города» с детскими игровыми площадками и комфортными прогулочными парковыми зонами. Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, это первый объект, реализованный в регионе в 2026 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Здесь создали игровые площадки для детей любого возраста: от качелей и уличных батутов до лазилок и песочницы. На площадке — безопасное покрытие, по периметру — газон и деревья, лавочки и освещение», — рассказал губернатор.

Всего же на территории области в текущем году благоустроят 169 территорий, в том числе парки, аллеи, памятные места и другие объекты.

Также в регионе до 12 июня продолжается голосование за проекты благоустройства на следующий год. свой голос уже отдали 158263 человека.