weather 22°
$ 73.47
85.56

Главная / Новости / Участников СВО и их близких из Ленобласти бесплатно обучат на сварщиков с гарантированным трудоустройством

Новости Социум

Участников СВО и их близких из Ленобласти бесплатно обучат на сварщиков с гарантированным трудоустройством

Участники специальной военной операции и члены их семей приглашаются на бесплатное обучение по специальности «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом». Курс пройдёт на базе Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО во Всеволожске. 

Обучение продлится два месяца — с 22 июня по 21 августа. Программа построена на интенсивной практике с использованием современного оборудования. Участники научатся выполнять качественные сварочные швы на различных типах металлов при поддержке опытных наставников из Национального агентства контроля сварки (НАКС). Набор — целевой, с последующим гарантированным трудоустройством.

Обучение проводится бесплатно. На весь период предоставляется бесплатное проживание и четырёхразовое питание. Участники также получают полный социальный пакет: психологическую и юридическую поддержку в режиме 24/7. При необходимости оказываются услуги протезирования, восстановления документов и медицинской реабилитации.

Количество мест ограничено. Запись и консультации — по телефонам: +7 (921) 311-34-45 и +7 (921) 377-47-47. Подробнее о возможностях Кластера можно узнать на официальном сайте.

Напомним, среди бесплатных услуг Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО множество услуг, например: протезирование, медицинская реабилитация (при этом в центре предоставляется жилье и питание), содействие в трудоустройстве, социально-психологические и социально-юридические услуги.

Теги

Ленобласть ветераны СВО Кластер комплексного сопровождения
Новости Происшествия Главное

Десятки человек пострадали на дорогах Ленобласти за выходные

Более 250 аварий произошло в регионе за выходные.

Десятки человек пострадали на дорогах Ленобласти за выходные - Более 250 аварий произошло в регионе за выходные.
Фото: МЧС ЛО/ Архив

На прошедших выходных в Ленинградской области произошло 256 аварий. Об этом 8 июня сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

В результате 20 ДТП травмы получили 29 человек, включая троих детей. Также зафиксирован один летальный случай.

В Петербурге за тот же период произошло 692 аварии, в которых пострадали 53 человека, в том числе трое детей. Два участника аварий скончались. 

Вам будет интересно
Мужчина с собакой погибли под колесами каршеринга на КАД
Автомобиль каршеринга насмерть сбил мужчину и его собаку на КАД в районе Шушар в ночь на 7 июня около 01:35. За рулем арендованной машины находился во...
07.06.2026
372

Теги

Аварии в Ленобласти

Популярное

Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году
Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году

15:25 07.06.2026

Перечислены самые подделываемые товары в России
Перечислены самые подделываемые товары в России

22:30 07.06.2026

На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 8 июня
На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 8 июня

06:22 08.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться