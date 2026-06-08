Участники специальной военной операции и члены их семей приглашаются на бесплатное обучение по специальности «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом». Курс пройдёт на базе Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО во Всеволожске.

Обучение продлится два месяца — с 22 июня по 21 августа. Программа построена на интенсивной практике с использованием современного оборудования. Участники научатся выполнять качественные сварочные швы на различных типах металлов при поддержке опытных наставников из Национального агентства контроля сварки (НАКС). Набор — целевой, с последующим гарантированным трудоустройством.

Обучение проводится бесплатно. На весь период предоставляется бесплатное проживание и четырёхразовое питание. Участники также получают полный социальный пакет: психологическую и юридическую поддержку в режиме 24/7. При необходимости оказываются услуги протезирования, восстановления документов и медицинской реабилитации.

Количество мест ограничено. Запись и консультации — по телефонам: +7 (921) 311-34-45 и +7 (921) 377-47-47. Подробнее о возможностях Кластера можно узнать на официальном сайте.

Напомним, среди бесплатных услуг Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО множество услуг, например: протезирование, медицинская реабилитация (при этом в центре предоставляется жилье и питание), содействие в трудоустройстве, социально-психологические и социально-юридические услуги.