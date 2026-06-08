Общая стоимость работ в деревнях Вындин Остров и Плотичное составила 60 миллионов рублей.
Как рассказал председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев, к новым коммуникациям подключено более 1500 местных жителей. Сети ГУП «Леноблводоканал» проложены от существующего участка трубопровода в Вындином Острове до очистных сооружений в Плотичном. Стальные трубы заменены на современные полиэтиленовые, установлено 29 колодцев, обновлена запорная арматура. Все абоненты уже подключены к новым водопроводным сетям.
Работы проводились в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке федерального бюджета.