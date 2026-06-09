Как следует из исследования РИА Новости, на среднюю чистую зарплату житель города может купить более 1,5 тысячи литров бензина АИ-92 в месяц. Этот показатель выше среднего по России. В целом по стране на среднюю зарплату можно приобрести 1 405 литров АИ-92.

Рейтинг рассчитывали по соотношению средней чистой зарплаты в регионе с марта 2025 года по февраль 2026 года и средней розничной цены бензина АИ-92 в апреле 2026 года.

Лидерами рейтинга, как и в конце 2025 года, стали Москва, Чукотка и Ямал. Там на среднюю зарплату можно купить более 2000 литров АИ-92 в месяц.

Помимо Санкт-Петербурга, отметку в 1,5 тысячи литров преодолели еще восемь регионов. Среди них Московская и Мурманская области, а также несколько северных и дальневосточных территорий.

Нижние строчки рейтинга заняли регионы Северного Кавказа, включая Ингушетию, Чечню и Дагестан. Там доступность топлива ограничена более низкими зарплатами при ценах на АЗС выше среднероссийских.

В апреле 2026 года средняя цена АИ-92 по стране составила 63,55 рубля за литр. Минимальную стоимость зафиксировали в Челябинской области – 59,52 рубля за литр, максимальную – в Магаданской области, где литр стоил 79,61 рубля.

В годовом выражении АИ-92 в среднем по России подорожал на 12,5%. Это более чем в два раза выше уровня инфляции за тот же период.

Сильнее всего бензин вырос в цене в Забайкальском крае – на 22%, Севастополе – на 20,3%, и Крыму – на 20,1%. Меньше всего АИ-92 подорожал в Якутии – на 7,1%, Сахалинской области – на 10,7%, и Камчатском крае – на 10,9%.

Аналитики отмечают, что после напряженной ситуации во 2-й половине 2025 года, когда в ряде регионов возникали перебои со снабжением АЗС, рынок помогли стабилизировать защитные меры правительства, включая запрет на экспорт топлива.

В конце апреля власти России анонсировали подготовку соглашения с нефтяными компаниями. Оно должно зафиксировать объемы поставок и удержать розничные цены в рамках инфляции. При успешном выполнении соглашения рост стоимости бензина в 2026 году прогнозируется в пределах 6% при официальном прогнозе инфляции 5,2%.