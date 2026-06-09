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Над Россией за ночь сбили 140 украинских БПЛА

По данным Минобороны, БПЛА перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

В Белгородской области пострадавший получил множественные осколочные ранения после попадания беспилотника в автомобиль в районе села Доброе Шебекинского округа. Об этом сообщили в оперштабе региона.

В Тульской области уничтожили восемь беспилотников. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о четырех сбитых беспилотниках, которые летели к столице.

Мост в районе Чонгара на границе с Крымом пострадал после удара ВСУ. Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что движение перекрыто. Водителям рекомендовали использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.

В Новороссийске ликвидировали возгорание на территории перевалочного комплекса, которое возникло после атаки БПЛА накануне. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Временные ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Калуги, Сочи и подмосковном Жуковском. Шереметьево, Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с властями. Возможны корректировки в расписании.

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БПЛА Россия СВО
Новости Происшествия

Полиция нашла предполагаемого водителя, сбившего подростка на электровелосипеде в Гатчинском округе

Сотрудники полиции задержали предполагаемого водителя ВАЗ-2114, который сбил 13-летнего подростка на электровелосипеде и скрылся с места ДТП в Гатчинском округе.

Авария произошла на 3-м километре трассы «Елизаветино – Фьюнатово» недалеко от деревни Березнево. По данным полиции, водитель ВАЗа ехал по главной дороге со стороны поселка Елизаветино в сторону Фьюнатово. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он сбил 13-летнего мальчика на электровелосипеде.

Подросток двигался справа по второстепенной дороге. После столкновения автомобиль съехал в кювет, а водитель скрылся с места аварии. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По факту ДТП завели уголовное дело. В ночь на 9 июня сотрудники Госавтоинспекции задержали в Гатчине предполагаемого водителя ВАЗа. Им оказался 37-летний местный житель.

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