По данным Минобороны, БПЛА перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

В Белгородской области пострадавший получил множественные осколочные ранения после попадания беспилотника в автомобиль в районе села Доброе Шебекинского округа. Об этом сообщили в оперштабе региона.

В Тульской области уничтожили восемь беспилотников. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о четырех сбитых беспилотниках, которые летели к столице.

Мост в районе Чонгара на границе с Крымом пострадал после удара ВСУ. Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что движение перекрыто. Водителям рекомендовали использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.

В Новороссийске ликвидировали возгорание на территории перевалочного комплекса, которое возникло после атаки БПЛА накануне. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Временные ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Калуги, Сочи и подмосковном Жуковском. Шереметьево, Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с властями. Возможны корректировки в расписании.